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Kast designa a expresidente Frei como Embajador de Chile en Misión Especial

“Su reconocida vocación de servicio público, así como el liderazgo y visión de Estado demostrado a lo largo de su extensa carrera política, constituyen cualidades de especial relevancia para representar a Chile en instancias de alto nivel político, económico y de cooperación internacional”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Patricia Schüller Gamboa
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Kast designa a expresidente Frei como Embajador de Chile en Misión Especial

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Presidente José Antonio Kast, resolvió designar al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como Embajador de Chile en Misión Especial, ad honorem, en atención a su destacada trayectoria pública, su amplia experiencia internacional y su permanente compromiso con los intereses superiores de Chile.

Frei ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la inserción internacional de Chile, contribuyendo decisivamente al posicionamiento del país como un actor serio, confiable y abierto al mundo.

Esta designación responde a la importancia estratégica que el Gobierno le asigna al fortalecimiento de sus relaciones bilaterales y multilaterales, Así como a la necesidad de contar con representantes de la más alta experiencia y estatura política para participar en seminarios, encuentros, visitas oficiales y otras actividades internacionales que requieran representación del país.

“Su reconocida vocación de servicio público, así como el liderazgo y visión de Estado demostrado a lo largo de su extensa carrera política, constituyen cualidades de especial relevancia para representar a Chile en instancias de alto nivel político, económico y de cooperación internacional”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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