Mayol recurrirá a la justicia si resulta destituido de la Usach tras sumario

Alberto Mayol, sociólogo y académico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), podría ser destituido de la casa de estudios a raíz de un sumario administrativo en su contra.



Según detalló La Tercera, el fiscal que revisa el caso del exprecandidato presidencial del Frente Amplio habría recomendado al rector Rodrigo Vidal hacer uso de sus facultades y despedirlo, a casi 10 años de que comenzara a trabajar en la institución. Si bien Vidal ya habría acogido la idea, esta aún no se ha materializado pues restan etapas para que sea ejecutoriada.



El 16 de agosto de 2022, la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Usach solicitó al director jurídico iniciar un procedimiento disciplinario contra el docente que cursaba un doctorado en España. Lo anterior, en vista de que “podría existir un incumplimiento de parte de este de la obligación de rendir fianza, gestionar la comisión de servicios y un cambio de programa no autorizado”.



Esta no es la primera vez que la casa de estudios se enfrenta con Mayol por su estadía en España, ya que en mayo de este año ganó un recurso de protección contra la Usach luego de que se le redujera en más de 80% el monto de sus viáticos durante su estadía, pasando de recibir más de $1 millón y medio a sólo $250 mil.



Sobre su posible destitución, el académico señaló en La Tercera que “está en el marco de una evidente persecución de hace muchísimo tiempo. A mí el rector me amenazó con despedirme hace ya varios años, fue el 2018, así que es parte de un conflicto evidente que ha tenido apariciones en prensa”.



“Discrepo de las formas en que ellos ejercen el poder y en la forma en que gestiona el mundo académico y las articulaciones tanto con el mundo religioso (…) como también con las relaciones con Revolución Democrática (RD), con quien también articulan decisiones de esa manera”, indicó, afirmando que como toda investigación no ha tenido acceso al detalle.



Considerando que si se concreta la destitución del sociólogo no podría ejercer cargos públicos ni optar a puestos de representación popular, indicó que “hay testimonios explícitos que dicen que el día del cambio del rector estaban preocupados de mi caso. O sea, hay una atención inusitada en el caso, no han considerado pruebas, o sea, es una cosa bastante vergonzosa”.



“Está claro que quiere dar una señal política de destituirme e inaugurar así una especie de amenaza constante a los trabajadores y a los académicos en términos de su independencia”, añadió.



En la misma línea, sostuvo que gente vinculada a Revolución Democrática (RD) “me dice, mira, esto es super simple, o sea, también hay un pedido de RD de que no tengas posibilidad de ser candidato a nada en las siguientes elecciones”.



Se espera que en los próximos días Mayol apele y presente sus descargos tras el sumario que hasta el momento lo dejaría fuera de la Usach. De ser así, adelantó que recurrirá a la justicia, al igual como sucedió con el recurso por sus viáticos