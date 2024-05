“Me sacaron la mugre, me quemaron”: Orsini reveló agresión que habría sufrido en comisaría

La diputada Maite Orsini, de Revolución Democrática, durante el debate sobre las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), compartió una experiencia de abuso que habría sufrido en una comisaría cuando era adolescente.

Es importante recordar que en dos ocasiones, en representación del Frente Amplio, la parlamentaria ha rechazado la votación de los artículos de la RUF hasta su total despacho.

Sin embargo, durante la discusión de las indicaciones en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana, Orsini reveló que fue golpeada y quemada en una comisaría después de negarse a desnudarse.

En ese contexto, se debatía el artículo 12 que trata sobre las personas detenidas, especificando que “el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública no podrá hacer uso de la fuerza contra las personas detenidas, excepto para mantener la seguridad en las unidades de detención o cuando esté en peligro la integridad física de las personas”.

Los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton, José Miguel Castro y Diego Schalper, buscan eliminar este artículo, argumentando que es redundante con las leyes existentes.

Orsini compartió su experiencia personal diciendo: “Yo me negué siendo una adolescente a desnudarme por completo en una comisaría y me sacaron la mugre, me quemaron, me golpearon“.

La diputada enfatizó que estos casos son reales y necesitan ser reconocidos, destacando que no se trata de desconfianza hacia Carabineros, sino de establecer normas para prevenir abusos dentro de cualquier institución, incluidas las policiales.