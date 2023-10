Medio peruano menosprecia a La Roja y vaticina el término de una negativa racha: “Siguen con tíos en sillas de ruedas”

Tan solo restan algunas horas para el encuentro de este jueves entre la selección chilena y Perú por las Clasificatoria rumbo al Mundial 2026, duelo correspondiente a una nueva versión del denominado “Clásico del Pacífico”, en el cual, desde el país vecino esperan conseguir un histórico triunfo.

En partidos oficiales, el combinado bicolor nunca ha logrado una victoria en Santiago, y debido a los resultados que ha obtenido Eduardo Berizzo al mando de La Roja, el reconocido medio peruano, Trome, vaticinó el término de esta mala racha.

A través de una columna publicada en el mencionado medio durante esta jornada, indicaron sobre el cotejo ante el “equipo de todos” que “este Chile-Perú es una gran oportunidad para golpear y romper la malísima racha en Santiago. Y me baso en lo que he visto en la primera fecha doble y amistosos de La Roja”.

“Ni siquiera tomo en cuenta sus últimas eliminaciones. Siguen con tíos en sillas de ruedas porque no salen chibolos buenos. La neta es que no me inspiran ni mela. Ni miedo, temor ni tampoco subestimo. Repito, la única forma que nos pinten el cacharro es que tengamos una noche fatal”, añadieron.

Asimismo, expresaron que “que nos silben el himno, que insulten y ofendan, que nos den por donde más nos duele, que carabineros, hinchas y recogebolas nos hagan la vida imposible, eso lo tenemos tarifado”.

Por su parte, también tuvieron palabras para los hinchas nacionales, al mencionar que “la localía es su fuerte, su ‘mejor jugador’. Esos rotos tribuneros son guapos solo con nosotros. Van otras selecciones y están muditos”.

“El sistema lo elige el DT, los jugadores lo desarrollan. Lo que marcará la diferencia es la impronta, inspiración, iniciativa y buenas decisiones. Las pautas y detalles del entrenador suman… o también restan. Espero que no ratoneemos. Una cosa es el orden defensivo y otra colgarse del arco y renunciar al ataque. Si no rematamos o avanzamos es por las santas hueveras”, cerraron.

Consignar que el encuentro entre La Roja y Perú se disputará a partir de las 21:00 horas de este jueves en el Estadio Monumental, y contará con la transmisión de Chilevisión en señal abierta, y Paramount+ por streaming.