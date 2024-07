Medios estadounidenses reportan el posible regreso de Céline Dion durante la apertura de los Juegos Olímpicos de París

A tan solo días del inicio oficial de los Juegos Olímpicos París 2024, diversos medios internacionales han postulado el inminente regreso de la cantante Céline Dion, quien podría liderar la ceremonia inaugural del esperado certamen deportivo.

Los rumores se relacionarían con que la cantante estaría hospedándose en el hotel Royal Monceau, en París, donde también se encontraría Lady Gaga, de acuerdo con lo reportado por Variety. Según el medio citado, la artista de “My Heart Will Go In” habría llegado a la capital francesa el lunes.

“Parece que Céline Dion volverá a los escenarios en los Juegos Olímpicos, y se rumorea que será durante la ceremonia inaugural el viernes. Será la primera actuación de la leyenda del pop desde que detuvo su gira y se alejó de los focos tras ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida en diciembre de 2022”, sostuvo el medio.

“Los representantes de Dion no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Variety”, complementaron.

Cabe recordar que la intérprete de “All by Myself” padece el Síndrome de la Persona Rígida, trastorno neurológico donde los pacientes presentan una rigidez muscular progresiva y experimentan contracciones musculares dolorosas.

Pese a ello, Dion confirmó a Vogue en abril que pretendía regresar a los escenarios, aunque no explicitó fechas: “Elegí trabajar con todo mi cuerpo y alma, de la cabeza a los pies, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel!”, expresó.

“Durante cuatro años me he estado diciendo a mí misma que no voy a volver atrás, que estoy lista, que no estoy lista… Tal como están las cosas, no puedo quedarme aquí y decirte: ‘Sí, en cuatro meses’. No lo sé, mi cuerpo me lo dirá”, sostuvo.