Mercados destacados para ir a comer o reponerse después del Año Nuevo en Chile

Tras las celebraciones de Año Nuevo, los mercados tradicionales se convierten en auténticos lugares turísticos en Chile, ideales para disfrutar de comida fresca, platos típicos y un ambiente popular que revitaliza cuerpo y espíritu.

El Año Nuevo en Chile se celebra con intensidad, y después de la fiesta muchos buscan un lugar donde comer bien y reponerse. Los mercados son espacios que mezclan tradición, gastronomía y cultura popular.

Convertidos en lugares turísticos en Chile, ofrecen desde mariscos frescos hasta caldos revitalizantes, siendo el destino perfecto para comenzar el año con energía.

Mercado Central de Santiago (Región Metropolitana)

Uno de los mercados más emblemáticos del país, famoso por sus restaurantes de mariscos y pescados. Ideal para probar un caldillo de congrio o una paila marina después de la celebración. Es uno de los lugares turísticos en Chile más visitados por locales y extranjeros.

  • Cómo llegar: Ubicado en pleno centro de Santiago, a pasos de la estación de Metro Puente Cal y Canto.

Mercado Cardonal de Valparaíso (Región de Valparaíso)

Tras los fuegos artificiales en la bahía, el Mercado Cardonal es el lugar perfecto para desayunar o almorzar. Sus puestos ofrecen jugos naturales, empanadas y platos típicos a precios accesibles. Es uno de los lugares turísticos en Chile que conserva la esencia porteña.

  • Cómo llegar: Situado en Av. Brasil, cerca del plan de Valparaíso.
Mercado La Recova de La Serena (Región de Coquimbo)

Conocido por sus jugos de papaya y productos locales, es ideal para reponerse después de las celebraciones costeras. Sus restaurantes ofrecen platos típicos como el cabrito al horno y pescados frescos. Es uno de los lugares turísticos en Chile más auténticos del norte chico.

  • Cómo llegar: Ubicado en el centro de La Serena, a pasos de la Plaza de Armas.

Mercado Municipal de Puerto Montt (Región de Los Lagos)

Famoso por sus cocinerías en Angelmó, donde destacan las empanadas de mariscos y el curanto. Es el lugar perfecto para quienes celebraron en el sur y buscan un plato contundente para comenzar el año. Es uno de los lugares turísticos en Chile más reconocidos por su gastronomía marina.

  • Cómo llegar: Ubicado en el sector de Angelmó, a pocos minutos del centro de Puerto Montt.

Los mercados de Chile son espacios vivos de tradición y sabor. Tras las celebraciones de Año Nuevo, se convierten en lugares turísticos en Chile ideales para comer bien, reponerse y comenzar el año con energía, rodeados de cultura popular y gastronomía auténtica.

Lugares turísticos de Chile: revisa la guía definitiva de los mejores destinos y consejos
Source Texto: La Nación / Foto: Aton
11
