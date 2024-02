Michael Roldán y el supuesto “congelamiento” de Constanza Capelli en CHV: “Todo cambia”

El periodista de farándula, Michael Roldán, se refirió este miércoles al supuesto “congelamiento” de Constanza Capelli en Chilevisión, pues luego de ganar “Gran Hermano” e integrarse oficialmente al canal, la joven de 28 años no cuenta con ningún proyecto estable en pantalla.

En una conversación con Publimetro, el también expanelista de “Gran Hermano” aseguró que la situación de Capelli no se trata de un congelamiento, y explicó que su ausencia en pantalla tendría relación con un abrupto cambio en la programación de la estación televisiva, producto de la contingencia del país.

“Se habla de ‘congelada’ porque mucho se comentaba que Coni iba a tener un papel de reportera en el matinal de CHV, pero todo cambia por las catástrofes de la Quinta Región”, mencionó el comunicador.

Además, sostuvo que “de hecho el matinal se quedó en Santiago. Entonces, se destinan menos situaciones para esta alegría de la fiesta. Eso es lo que yo tengo entendido”.

“También yo sé que Coni está en una parada de escoger situaciones y espacios donde ella se sienta súper cómoda y pueda sentirse un aporte y en eso tiene todo el derecho a escoger qué situaciones le acomodan más laboralmente. Pero, ‘congelada’, para nada. Yo sé que Coni está en conversaciones para distintas cosas”, subrayó.

Por otra parte, Roldán fue consultado por la posible segunda temporada de “Gran Hermano”, y manifestó al respecto que “de verdad no sé nada. Pero, el año pasado el panel lo armaron bastante encima. Si se hace no lo sé, pero con el nivel de impacto que tuvo Gran Hermano y el tema económico, sería una tontera no hacerlo”.