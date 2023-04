Minería y Hacienda respaldaron Estrategia Nacional del Litio: el rol de los privados “quedó mucho más claro”

El Presidente Gabriel Boric dio a conocer este jueves los lineamientos principales de la Estrategia Nacional del Litio, entre ellos la creación de la Empresa Nacional del Litio y que toda empresa que busque explorar o explotar el mineral deba asociarse con el Estado.

La iniciativa encontró reparos inmediatos desde el mundo empresarial. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, afirmó que en el sector quedaron “descolocados” y acusó que “el Estado es el que va a controlar cualquier empresa que se cree para la explotación del litio”.

Mientras que el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard Von Appen, señaló: “No entendemos esta señal de desconfianza, relegando al sector privado a un segundo plano”.

Sin embargo, la mayor participación del Estado fue respaldada por el gabinete sectorial. La ministra de Minería, Marcela Hernando, destacó en Tele13 Radio que “el litio se recupera para el Estado chileno. El Estado va a tomar control sobre esta riqueza que es tremendamente valorizada hoy día”.

Hernando afirmó que el rol de los privados “quedó mucho más claro” con las palabras del Mandatario. “Cada salar tiene sus particularidades y, por lo tanto, hoy día mismo pueden partir las empresas haciendo las conversaciones necesarias con los dos representantes del Estado que fueron mencionados por el Presidente”, indicó.

“Tanto Codelco como Enami tienen giro minero y por lo tanto esperamos que los ‘joint ventures’ se hagan con ellos para comenzar las exploraciones y las explotaciones. En algunos salares la situación es muchísimo más fácil de definir, en el sentido de que existen pertenencias o en Enami o Codelco y por lo tanto pueden avanzar más rápido”, agregó.

La titular de Minería remarcó que habrán licitaciones para las exploraciones, pero subrayó que “si les va bien y encuentran litio y es rentable extraerlo, estarán obligados a asociarse al Estado”.

Aclaró también que “la evaluación va a ser salar por salar, porque todos los salares van a tener una cantidad diferente y por lo tanto económicamente van a tener un valor diferente”.

Sobre el panorama actual, advirtió que “las rentas de la minería y que las capturan las empresas, son muy grandes, sobre el 40 por ciento y a veces llegan al 60. Estimamos que no es justo que tratándose de minerales que no son renovables, el Estado no recibe una mayor compensación”.

Respecto a la participación de SQM, la autoridad reconoció que “hay un historial del cual uno no puede abstraerse”, aludiendo a los juicios por financiamiento irregular en la política.

Afirmó que el acuerdo actual con dicha empresa “hoy día está siendo justo, dado los precios que están habiendo del mineral, pero sabemos que este va a estabilizarse. Y entendemos que, de acuerdo a los expertos, este precio se va a estabilizar entre 18 mil, 20 mil dólares la tonelada métrica de carbono de litio equivalente”.

MARCEL DESTACA IMPORTANCIA DE AMPLIAR FAENAS Y MANTENER CHILE A LA VANGUARDIA

En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó en Radio Infinita que “más allá de los contratos que tendrán que seguirse haciendo haya una asociación entre públicos y privados para desarrollar cada uno de los proyectos. Eso significa que los privados van a estar aportando capital, conocimiento tecnológico y experiencia, y el Estado va a estar aportando también su parte en términos de financiamiento, y en términos de resguardo de los salares”.

Remarcó que mediante la colaboración público-privada “cada uno va a aportar su parte y la renta se va a distribuir entre el sector público y privado”.

El jefe de la billetera fiscal acentuó que “lo más importante es que se abre la posibilidad de ampliar los proyectos de litio, de ampliar la producción de litio. Hemos estado varios meses viendo que nuevas inversiones se van a desarrollar. Ahora se abre esa puerta”.

A modo de ejemplo, mencionó que “se abre desde el Salar de Atacama, pero también se extiende a otros salares que sean factibles de explotación sostenible del litio. Los precios de los minerales puede ser volátiles, pero lo importante era cómo ampliar las faenas y mantener a Chile en la vanguardia de la producción de este mineral”.

Además, Marcel recalcó que Codelco ocupará el rol de la Empresa Nacional del Litio mientras esta no se constituya.

“Hay que tener claro que por lo menos en una primera etapa mientras no exista una Empresa Nacional del Litio ese rol va a ser jugado por Codelco. Creo que podemos tener bastante tranquilidad. Hemos visto a Codelco funcionar con distintos gobiernos y se ha mantenido como una empresa seria, responsable. Tiene un grado suficiente de autonomía y gobernanza como para dar esas garantías. No se está construyendo sobre algo inexistente”, aclaró.

En esa línea, insistió en que se respetarán los contratos: “Tengamos claro que en este momento existen estos contratos en el Salar de Atacama, que el presidente fue muy claro en el sentido de que el Estado los respetaría plenamente. La vía a través de la cual Codelco se va a incorporar como socio será a través de una negociación, que requiere la voluntad de ambas partes para materializarse”.