Superintendencia de Salud cifra en US$1.589 millones deuda de las isapres

El superintendente de Salud, Víctor Torres, entregó la cifra actualizada de la deuda de las isapres con los cotizantes por aplicación ilegal de la tabla de factores.



La cifra asciende a US$1.589 millones (UF 40.367.000 al 31 de diciembre de 2023), según informó este viernes Torres con motivo de la tramitación de la ley corta que se discute en el Congreso para regular este asunto.



Ese es el monto considerando una aplicación estricta del fallo de la Suprema. La cifra, sin embargo, disminuiría a US$1.250 millones (UF 31.764.000 al 31 de diciembre de 2023) si se incluye la cotización obligatoria del 7%, según establece el proyecto de ley corta que está en comisión mixta.



Esto, cuando restan solo 9 días para la aplicación del fallo y aún no hay un acuerdo entre las fuerzas políticas para sacar adelante la legislación antes del 12 de mayo.



El monto de la deuda, según las isapres, pone en riesgo el equilibrio financiero de varias de ellas y podría hacer caer el sistema privado de salud con un efecto dominó, después de que la primera de estas empresas entre en insolvencia.



Durante la sesión de este viernes de la comisión mixta, el senador Juan Luis Castro (PS) afirmó que “esta es una deuda muy superior a lo que imaginamos. Enorme”, añadiendo que “es una deuda que, se había dicho, eran un billón y ahora es 1,5 billones. Sin considerar si el piso del 7% va a ser el piso final”.



Castro afirmó que el Ejecutivo debería enviar indicaciones lo antes posible para evitar una crisis sanitaria y financiera.



Parlamentarios criticaron al Ejecutivo por el retraso en el texto base, pues las indicaciones no han ingresado formalmente.



“Me llama la atención que el Gobierno no traiga las enmiendas que se comprometió a traer. Me da la impresión de que hay un poquito de falta de oficio para enfrentar un momento tan decisivo y es que el propio regulador anuncia la caída de dos isapres. Mi duda es cuál es el plan de contingencia”, afirmó Castro.



La ministra del ramo, Ximena Aguilera, dijo que el Ejecutivo buscará que se priorice lo relativo a la deuda y a la modalidad de pago y puntualizó que están en manos de la secretaría de la comisión.



La comisión mixta retomará su trabajo el lunes 6 de mayo, desde las 12.00 horas.