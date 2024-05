Grandes hitos del repertorio, aniversarios de genios musicales y obras chilenas: Música UC celebra los 60 años de la Temporada de Cámara UC

La Temporada de Cámara UC cumple 60 años, consolidándose así como la más longeva y extensa del país. Desde el 7 de mayo hasta fines de octubre, se realizarán 50 conciertos gratuitos. Cada martes, a las 19:30 horas, se estrenará un programa en el Auditorio del Centro de Extensión Oriente, y tendrá una segunda función en espacios como Centro Cultural GAM, Museo Mavi UC, Centro Cultural Vicente Bianchi, Teatro Joan Jara de Lo Prado y, por primera vez, el Centro Cultural de Puente Alto.

Las inscripciones son gratuitas y se realizan en música.uc.cl.

“Podemos decir con mucho orgullo que la Temporada de Cámara UC es la más antigua de Chile y que este año cumple 60 años aportando a la cultura musical nacional desde el rescate patrimonial de repertorio, la inclusión de las investigaciones de nuestros académicos, las propuestas de conmemoraciones de años de nacimiento de compositores, así como hitos históricos y estrenos, incluso de música que habiendo sido escrita hace siglos todavía no había sonado en escenarios en Chile”, dice Karina Fischer, directora del Instituto de Música UC.

El subdirector de Extensión de Música UC, Gerardo Salazar, añade que estos 60 años son “de permanencia y también de trascendencia en la región”, y que este año “se abordará desde el Renacimiento hasta la actualidad, dándole valor al diálogo constante entre el repertorio de tradición y de vanguardia”.

Entre los grandes hitos de la edición sexagésimo aniversario de la Temporada de Cámara UC se destacan Pierrot Lunaire de Schoenberg; las Canciones del Caminante de Mahler, en la versión de Schoenberg; el Cuarteto para el fin de los tiempos de Messiaen, las Sonatas para viola y piano de Brahms, el Retablo de Maese Pedro, de De Falla, los Wesendonck Lieder de Wagner, y conciertos dedicados a diversos aniversarios de Dvorák, Elgar, Holst y Schoenberg.

Luis Alberto Latorre y música chilena en la apertura: 7 y 8 de mayo

Abrirá la 60 Temporada de Cámara UC un recital de piano del profesor Luis Alberto Latorre, con un programa de música chilena. Abordará a tres compositores que fueron parte del Grupo de los Diez: la Sonata Fantasía de Acario Cotapos, a cien años de su estreno, además de 5 Doloras de Alfonso Leng y 12 Tonadas de Carácter Popular Chileno de Pedro Humberto Allende (7 y 8 de mayo).

“Ese período fue muy fructífero, de tremenda capacidad de composición y de interpretación que cimenta las bases de todo lo que va a ser la institucionalidad cultural que existe hasta el día de hoy en Chile”, destaca Luis Alberto Latorre. “Estos tres compositores son como nuestros bisabuelos; representan las bases de la musicalidad de este país”, agrega,

La Sonata Fantasía de Acario Cotapos, explica, fue estrenada en Estados Unidos y se tocó además en Francia. “Interesó a muchos pianistas de la época”, señala. En ella, contrapone los ideales de Dionisio y Apolo, el carácter desenfrenado de uno y el íntimo del otro, a través de “un lenguaje muy singular y con una musicalidad asombrosa, más contemporánea y osada”.

Pedro Humberto Allende, en tanto, fue felicitado en vida por Claude Debussy y sería además una figura señera de la enseñanza musical en Chile. El pianista indica que sus 12 Tonadas exudan “el acervo folclórico de nuestro país, pero transformado en un espíritu impresionista”. Para Latorre, “Alfonso Leng es más bien posromántico, influenciado por la música de Wagner y por los grandes románticos, y su música tiene un carácter melódico muy intenso, pero con una armonía muy atrevida”.

El concierto de apertura de la 60ª Temporada de Cámara UC se realizará a las 19:30 horas del martes 7 de mayo en el Auditorio del Centro de Extensión Oriente (Jaime Guzmán 3.300). La segunda función será a las 18 horas del miércoles 8 en el Museo de Artes Visuales Mavi UC (Lastarria 307), con inscripciones gratuitas en música.uc.cl.

Grandes aniversarios y joyas del repertorio universal

La programación continuará con el premiado guitarrista José Antonio Escobar, académico de Música UC que abordará dos obras que le fueron dedicadas por insignes compositores y que él mismo estrenó recientemente: Elegía por Violeta Parra, del cubano Leo Brouwer, y Variaciones sobre un tema de Tárrega, del español Gabriel Estarellas. Sumará tres piezas de figuras claves: la Fantasía Op.7 de Fernando Sor, la Suite Popular Brasileira de Heitor Villa-Lobos y la Sonatina Op.52 de Lennox Berkeley (14 y 15 de mayo).

Se conmemorarán varios aniversarios a lo largo del año. Habrá tres programas dedicados a Antonin Dvorák, a 120 años de su deceso. Dos de sus obras de cámara más famosas, el Trío Dumky y la Sonatina Op.100, serán abordadas por los profesores Oriana Silva, Martin Osten y Liza Chung (22 y 23 de mayo). Además, la soprano Andrea Aguilar y el académico UC Mario Alarcón interpretarán las Canciones Gitanas de Dvorák, en un programa lírico que sumará los Wesendonck Lieder de Richard Wagner y los Rückert Lieder de Gustav Mahler (9 y 10 de julio).

Asimismo, el archifamoso Cuarteto Americano de Dvorák será interpretado por el Cuarteto Académico UC, en un programa que además conmemorará los 175 años de la muerte de Frédéric Chopin, a través de su escasamente programado Concierto para piano n°1 de Chopin, en una novedosa versión del propio compositor, y con la actuación solista de Mario Alarcón (13 y 14 de agosto).

Los 150 años del natalicio de Arnold Schoenberg serán celebrados en dos programas. Un arreglo e cámara de sus 6 Orchesterlieder presentarán la soprano Claudia Pereira y el barítono Patricio Sabaté junto al Ensamble Contemporáneo, con la dirección de Aliocha Solovera, sumando la versión de cámara que hizo el propio Schoenberg de las Canciones del Caminante de Gustav Mahler (8 y 9 de octubre).

Además, con la dirección del maestro invitado Rodolfo Fischer, un sexteto de profesores de Música UC interpretará una obra que cambió la historia de la música: Pierrot Lunaire. En este programa se estrenará en Chile una obra de la ganadora del Grammy Joan Tower (1983): Petroushskates, que se inspira en el ballet Petrushka de Igor Stravinsky (22 y 23 de octubre).

Mujeres creadoras, ópera y canciones: el corazón lírico de la música

El aporte de las mujeres en la composición universal se verá representado en cuatro compositoras de distintas épocas y procedencias. Frida Ansaldi y Mario Alarcón interpretarán 3 Romanzas de Clara Schumann (15 y 16 de octubre). Guillermo Lavado, Celso López y Luis Alberto Latorre estrenarán en Chile de dos obras creadas con casi un siglo de diferencia: Suite Oriental de la prolífica Mel Bonis -quien escribió más de 300 obras- y Cendres de Kaija Saariaho – finlandesa que fue programada en todos los escenarios más importantes del mundo hasta su muerte en 2023-, en un programa que incluye el estreno absoluto de Variaciones 1956, de Gustavo Becerra Schmidt (30 y 31 de julio).

A propósito de los 90 años de la muerte de Gustav Holst y Edward Elgar, el Coro de Cámara UC, que dirige Gerard Ramos, hará un contrapunto entre ambos compositores ingleses, con canciones de los ciclos Four Part-Songs y Choral Hymns from the Rig Veda, de Holst, y del ciclo From the Bavarian Highlands, de Elgar (27 y 28 de agosto).

Asimismo, Estudio MusicAntigua UC celebrará los 350 años del nacimiento de Jacques-Martin Hotteterre, artista de la corte de Luis XIV, con sus propias relecturas de diversas suites (3 y 4 de septiembre).

Entre las partituras clave del repertorio universal que interpretarán profesores de Música UC se cuentan el Cuarteto para el fin de los tiempos, obra cumbre de Olivier Messiaen, compuesto y estrenado en un campo nazi en 1941 y que ahora será interpretada por Oriana Silva, David Medina, Celso López y Liza Chung (17 y 19 de julio). Por otra parte, Georgina Rossi y Luis Alberto Latorre abordarán las dos Sonatas Op.120 de Johannes Brahms, que representan una piedra angular en la literatura de cámara (24 y 25 de septiembre). La ópera se hará presente a través de Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, de Claudio Monteverdi (10 de septiembre).

Entre los rescates se destacan tres ciclos de canciones del compositor austríaco Hugo Wolf: Mörike-Lieder y sus cancioneros Italiano y Español, en transcripciones para guitarra y voz, a cargo de Luis Orlandini y Patricio Sabaté, en un programa que suma canciones de La Bella Molinera y Viaje de Invierno de Franz Schubert (11 y 12 de junio), así como El Retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, musicalización de una escena de El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes por elencos UC y con la dirección de Felipe Ramos Taky (18 y 19 de junio);

Se sumará una original versión para bronces del famoso musical de Leonard Bernstein West Side Story (4 y 5 de junio) y la emblemática obra de Alberto Ginastera Impresiones de la Puna (2 y 3 de julio).

Liza Chung, por su parte, interpretará la Fantasía de Robert Schumann, una imaginativa obra que compuso para reunir dinero y erigir un monumento a Ludwig van Beethoven y que contiene, además, una cita al ciclo canciones A la amada lejana, del genio alemán (29 y 30 de octubre).

Otras obras maestras que se escucharán durante 2024 son la Sonata para violín y piano n°1 de Camille Saint-Saëns, la Sonata para violín y piano n°2 de Maurice Ravel, la Sonata para flauta, viola y arpa de Claude Debussy, y los Tríos Op.66 de Félix Mendelssohn y Op.100 de Franz Schubert. Habrá, también, un tributo al blues que incluirá un arreglo de la ópera Porgy and Bess de George Gershwin.

En la 60 Temporada de Cámara UC, además, habrá una decena de estrenos en Chile. Por ejemplo, de obras de John Psathas y Dave Hall, a cargo del Grupo de Percusión UC (1 y 2 de octubre), así como las obras Two Pieces, de Aaron Copland, y Blue/s Forms del afroamericano Coleridge-Taylor Perkinson, por las profesoras Tiffany Tieu y Eun Seong Hong (23 y 24 de julio).