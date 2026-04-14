Con Stephanie Vaquer: WWE confirma su regreso a Chile este 2026

Los fanáticos de la WWE, la empresa de lucha libre más famosa del mundo, recibieron una importante noticia la mañana de este martes.

Y es que la compañía, después de siete años, anunció su regreso a Chile para este 2026, de la mano de una gira que recorrerá algunas ciudades de Sudamérica.

El luchador mexicano y actual campeón intercontinental, Penta, compartió un video confirmando la noticia.

“No se lo pueden perder para que puedan ver a todas las superestrellas de Monday Night Raw. En Quito, Bogotá, Buenos Aires y Santiago. Regístrense ya para la preventa. Nos vemos ahí y ya saben: Zero Miedo”, sostuvo.

La fecha en Chile quedó agendada para el sábado 12 de septiembre de 2026, en el Movistar Arena de Santiago.

Por su parte, desde la empresa destacaron lo que será la presencia en este show de la chilena Stephanie Vaquer, actual campeona mundial femenina.

“Los aficionados presentes podrán ver en acción a sus superestrellas favoritas de la WWE, entre ellas la campeona mundial femenina Stephanie Vaquer”, indicaron.

A la vez, añadieron: “El campeón intercontinental Penta, Seth ‘Freakin’ Rollins, The Usos, Becky Lynch, Gunther, Oba Femi y muchos más”.

Consignar que el sitio oficial de la empresa compartió una página para inscribirse y acceder a una preventa del evento.