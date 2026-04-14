Home Vanguardia "con stephanie vaquer: wwe confirma su regreso a chile este 2026..."

Con Stephanie Vaquer: WWE confirma su regreso a Chile este 2026

La empresa de lucha libre, que cuenta con la oriunda de San Fernando como una de sus principales figuras, anunció una gira por Sudamérica en el mes de septiembre.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Con Stephanie Vaquer: WWE confirma su regreso a Chile este 2026

Los fanáticos de la WWE, la empresa de lucha libre más famosa del mundo, recibieron una importante noticia la mañana de este martes. 

Y es que la compañía, después de siete años, anunció su regreso a Chile para este 2026, de la mano de una gira que recorrerá algunas ciudades de Sudamérica. 

El luchador mexicano y actual campeón intercontinental, Penta, compartió un video confirmando la noticia. 

“No se lo pueden perder para que puedan ver a todas las superestrellas de Monday Night Raw. En Quito, Bogotá, Buenos Aires y Santiago. Regístrense ya para la preventa. Nos vemos ahí y ya saben: Zero Miedo”, sostuvo.

La fecha en Chile quedó agendada para el sábado 12 de septiembre de 2026, en el Movistar Arena de Santiago. 

Por su parte, desde la empresa destacaron lo que será la presencia en este show de la chilena Stephanie Vaquer, actual campeona mundial femenina.

“Los aficionados presentes podrán ver en acción a sus superestrellas favoritas de la WWE, entre ellas la campeona mundial femenina Stephanie Vaquer”, indicaron. 

A la vez, añadieron: “El campeón intercontinental Penta, Seth ‘Freakin’ Rollins, The Usos, Becky Lynch, Gunther, Oba Femi y muchos más”. 

Consignar que el sitio oficial de la empresa compartió una página para inscribirse y acceder a una preventa del evento. 

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Lugares turísticos en Chile: Máfil, tradición agrícola...

Máfil, en la Región de Los Ríos, se distingue por su tradición agrícola, sus ferias rurales y una cocina basada en productos locales que refleja la vida campesina del sur de Chile. Rodeada de campos verdes, ríos y bosques, esta localidad ofrece una experiencia auténtica donde cultura, sabores y naturaleza se encuentran, consolidándose como uno de los más genuinos lugares turísticos en Chile.

Leer mas
Tendencia
Lanzan chat bot para enseñar sobre economía circular y...

Con el objetivo de promover y acercar el conocimiento de la economía circular, es que CircularTec, una iniciativa Corfo, lanzó su propio chat bot, con el que se pueden aprender de forma gratuita una diversidad de temas.

Leer mas
Economía
FMI prevé crecimiento en Latinoamérica pese a guerra: ...

En cuanto a otros países de la región, el organismo, dirigido por Kristalina Georgieva, anticipó que Argentina crezca un 3,5% en 2026 y un 4% en 2027. Mientras que Colombia hará lo propio con un 2,3% y Perú con un 2,8% en los dos años.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/