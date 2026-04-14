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Actor Renato Münster asume como seremi de Las Culturas en la RM

El intérprete tendrá la misión de colaborar con las subsecretarías del Ministerio de las Culturas en la elaboración de propuestas de políticas, planes y programas de carácter regional. Además de trabajar en coordinación con los gobiernos regionales, y apoyar la gestión cultural y patrimonial de los municipios.

Patricia Schüller Gamboa
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Actor Renato Münster asume como seremi de Las Culturas en la RM

El actor Renato Münster fue designado como el nuevo secretario regional ministerial (seremi) de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana.

El intérprete tendrá la misión de colaborar con las subsecretarías del Ministerio de las Culturas en la elaboración de propuestas de políticas, planes y programas de carácter regional. Además de trabajar en coordinación con los gobiernos regionales, y apoyar la gestión cultural y patrimonial de los municipios, consignó Cooperativa.

Münster será también el encargado de presidir el Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, otorgar reconocimientos públicos a creadores y cultores destacados de la región, a comunidades y organizaciones culturales y patrimoniales, entre otras tareas.

El actor reemplazó al saliente abogado Gustavo Baehr en el cargo.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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