Actor Renato Münster asume como seremi de Las Culturas en la RM

El actor Renato Münster fue designado como el nuevo secretario regional ministerial (seremi) de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana.

El intérprete tendrá la misión de colaborar con las subsecretarías del Ministerio de las Culturas en la elaboración de propuestas de políticas, planes y programas de carácter regional. Además de trabajar en coordinación con los gobiernos regionales, y apoyar la gestión cultural y patrimonial de los municipios, consignó Cooperativa.

Münster será también el encargado de presidir el Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, otorgar reconocimientos públicos a creadores y cultores destacados de la región, a comunidades y organizaciones culturales y patrimoniales, entre otras tareas.

El actor reemplazó al saliente abogado Gustavo Baehr en el cargo.