Encapuchados lanzan molotov en el Instituto Nacional durante este martes

Una nueva jornada de incidentes se registró en liceos emblemáticos de la Región Metropolitana, esta vez en el Instituto Nacional. Un grupo de cinco individuos fue sorprendido mientras confeccionaba bombas molotov. Posteriormente, salieron al exterior y las arrojaron hacia la vía pública.

Carabineros logró controlar la situación en el lugar mediante un operativo de orden público. Personal de Control de Orden Público (COP) intervino con carro lanzaagua y estableció un perímetro de resguardo para contener los disturbios.

Desvíos y medidas de seguridad tras los incidentes

El servicio de transporte público debió modificar sus recorridos debido a los incidentes en el sector. Desde la cuenta oficial de Transporte Informa indicaron que “buses RED son desviados en Alameda al oriente por Av. Manuel Rodríguez, debido a grupo de personas que bloquean la vía y generan incidentes en el exterior del Instituto Nacional. Pasajeros del transporte público deben estar alertas a esta modificación”, recogió Emol.

El Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro confirmó que los hechos afectaron el normal desarrollo de la jornada escolar. Desde la entidad señalaron que “durante la jornada de hoy, se registraron hechos de violencia en las inmediaciones del Instituto Nacional, los que alteraron el normal desarrollo de las actividades escolares”.

El establecimiento activó sus protocolos de seguridad para resguardar a la comunidad educativa. En la misma declaración, agregaron que “ante esta situación, el establecimiento activó los protocolos de seguridad definidos para este tipo de hechos con el objetivo de resguardar la integridad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación y se adoptó la medida de despacho preventivo. Paralelamente, se presentarán las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables”.

Este episodio se suma a otros hechos recientes ocurridos en establecimientos educacionales de la capital. Este lunes, dos jóvenes fueron detenidos mientras manipulaban artefactos incendiarios al interior del Liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia.