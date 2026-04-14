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Trump responde a Meloni por su defensa al Papa León XIV: “Ella es la que es inaceptable”

El presidente estadounidense se pronunció ante los dichos de la primera ministra italiana, quien cuestionó a Trump por sus críticas al Pontífice. A la vez, apuntó contra Meloni por su rechazo a involucrarse en la guerra contra Irán, y señaló: “Estoy conmocionado. Creía que tenía valentía pero me equivoqué”.

Leonardo Medina
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Trump responde a Meloni por su defensa al Papa León XIV: “Ella es la que es inaceptable”

El presidente de EEUU, Donald Trump, respondió a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, luego de que esta última lo cuestionara por las críticas que lanzó en contra del Papa León XIV.

Este lunes, la jefa del gobierno italiano calificó de “inaceptables” los polémicos comentarios de Trump dirigidos al Pontífice. 

“Creía que el sentido de mi declaración de esta mañana había quedado claro, pero lo reitero con mayor claridad. Considero inaceptables las palabras del presidente Trump dirigidas al Santo Padre”, sostuvo en un comunicado. 

La reacción de Trump

En ese marco, y en una entrevista con el medio italiano Corriere della Sera, el mandatario norteamericano contestó a Meloni y cuestionó su rechazo a involucrarse en la guerra contra Irán.

“¿Acaso aprecian (los italianos) que su presidenta no nos ayude a conseguir ese petróleo? ¿Les gusta? No me lo puedo imaginar. Estoy conmocionado. Creía que tenía valentía pero me equivoqué”, señaló. 

También, indicó que Meloni “simplemente dice que Italia no quiere participar. Aunque Italia obtiene su petróleo de allí, aunque EEUU es muy importante para Italia, no cree que Italia deba participar”. 

Respecto a la defensa de Meloni al Papa, el líder republicano expresó: “Ella es la que es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y pueda volar Italia en dos minutos si se le diera la oportunidad”.

“Ya no es la misma persona, e Italia no será el mismo país. La inmigración está matando a Italia y a toda Europa”, añadió. Además, envió un duro mensaje a los países europeos.

“Pagan los costos de energía más altos del mundo y ni siquiera están dispuestos a luchar por el estrecho de Ormuz, de donde la reciben. Dependen de Donald Trump para que lo mantenga abierto”, enfatizó.

Papa León XIV responde a las críticas de Trump: “No le tengo miedo” a su administración
Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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