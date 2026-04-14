Proyecto que busca modernizar Carabineros: fracasa sesión en Comisión de Hacienda por ausencia de Steinert y Jouannet

Polémica provocó el fracaso de una sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, clave para la tramitación del proyecto que busca modernizar Carabineros. Esto debido a la inasistencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y del subsecretario de la cartera, Andrés Jouannet, consignó Radio Biobío.

De acuerdo a lo informado, Steinert, en una primera comunicación enviada el lunes, se excusó de asistir e indicó que en su reemplazo acudiría el subsecretario Jouannet. Luego se remitió un segundo aviso señalando que la autoridad tampoco llegaría. Esto impidió avanzar en la discusión de la iniciativa.

Lo ocurrido causó molestia transversal entre los parlamentarios. El senador UDI Javier Macaya, lo calificó como “lamentable”, en una instancia que terminó extendiéndose por solo 22 minutos antes de darse por fracasada.

En representación del Ejecutivo, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, asistió a la comisión para entregar las excusas del Gobierno por la ausencia de las autoridades de Seguridad, consignó el medio citado.

Cicardini: “Muy lamentable”

La senadora del Partido Socialista, Daniella Cicardini, calificó el hecho como una falta de respeto tanto para la comisión como para la institución policial.

“Muy lamentable, un poco vergonzoso que mande una excusa la ministra, que va a ir el subsecretario, pero después dice el subsecretario que tampoco puede venir”, indicó.

“Francamente, no solo inconsecuente, sino que también es una falta de respeto para esta comisión, pero también para los carabineros”, afirmó.

Carter: “Impresentable”

Desde el oficialismo, el senador independiente Rodolfo Carter, integrante de la bancada republicana, calificó el hecho como “impresentable” y apuntó a una falta de prolijidad del Ejecutivo.

“Nadie puede ser salvado contra su voluntad. Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. No costaba nada tener otra actitud frente a esto”, sostuvo.

“Es de verdad de las cosas más sensibles la falta de carabineros, la falta de postulantes que tenemos en las escuelas. Yo entiendo que los accidentes ocurren, pero esto no es un accidente, esto es desprolijidad”, sostuvo.

El proyecto que no pudo ser visto busca introducir una serie de cambios estructurales en Carabineros de Chile, orientados a fortalecer su funcionamiento y enfrentar el déficit de personal.