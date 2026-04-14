Poduje anuncia casas sociales cerca del Colegio Nido de Águilas y Parque Arauco

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció proyectos de viviendas sociales en el sector oriente de la capital. Esto en las cercanías del Colegio Nido de Águilas, en Lo Barnechea, y el Parque Arauco en Las Condes, entre otras comunas.



En entrevista con Radio Universo, el ministro informó que “tenemos un plan muy ambicioso de 400 mil viviendas sociales. Vamos a hacer viviendas en Las Condes, muy cerca al Parque Arauco, en la calle Cerro Colorado”.



“Esto está cerca de Américo Vespucio, está muy cerca del Parque Arauco, es un terreno donde vivía ahí un club de tenis. Se les va a pedir que se vayan porque el terreno es del Serviu y se van a hacer viviendas sociales”, añadió Poduje.



Anunció que “vamos a hacer también en La Reina, vamos a hacer en La Dehesa, muy cerca del Colegio Nido de Águilas, y del Huinganal, y en Peñalolén”.



Sobre el proyecto en La Dehesa, dijo que “los terrenos son del Serviu, el Presidente Piñera transfirió desde Bienes Nacionales al Serviu, un terreno en La Dehesa que es hermoso, donde vamos a tener ahí 500 familias del Cerro 18 y el movimiento Por la Dignidad”.



“Van a ser casas con patio y parrón, van a haber edificios de cuatro y siete pisos. Los de Las Condes van a ser más altos, de 12 o 15 pisos, van a ser con integración social”, recalcó.