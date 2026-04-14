FMI prevé crecimiento en Latinoamérica pese a guerra: Chile anotaría 2,4% en 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que Latinoamérica y el Caribe crezcan un 2,3% este año y un 2,7% el siguiente. Esto supone elevar en una décima y mantener las cifras avanzadas en enero por la institución, respectivamente.



Según se desprende del Informe “Perspectivas Económicas Mundiales”, publicado este martes, el ritmo del PIB proyectado para 2026 equivale a una desaceleración de una décima respecto del registrado en 2025. Esto pese al actual contexto de inestabilidad geopolítica desatado por la guerra en Oriente Próximo.



El FMI subrayó, pese a esto, que las dos principales economías latinoamericanas, Brasil y México, han visto mejoradas sus estimaciones de crecimiento para 2026.



En el caso de Brasil, el PIB se expandirá un 1,9% este 2026, tres décimas más, y un 2% en 2027, tres décimas menos. De su lado, México se anotará un avance del 1,6% este ejercicio para repuntar al 2,2% un año más tarde, equivalente a una subida de una décima en ambos casos frente a las previsiones de enero.



En cuanto a otros países de la región, el organismo, dirigido por Kristalina Georgieva, anticipó que Argentina crezca un 3,5% en 2026 y un 4% en 2027. Mientras que Colombia hará lo propio con un 2,3% y un 2,5%, Chile con un 2,4% y un 2,6%, y Perú con un 2,8% en los dos años.

Crecimiento en Venezuela

Venezuela verá su economía pasar de crecer un 4% en 2026 a un 6% en 2027. Ecuador mantendrá el tono con un 2,5% los dos próximos años y Bolivia profundizará en 2026 su recesión con una tasa negativa del -3,3% tras el -1,2% de 2025. El FMI no ha aportado datos para 2027.



Por último, Paraguay moderará su dinamismo al pasar del 4,2% de 2026 al 3,5% de 2027, al contrario que Uruguay, que repuntará del 1,8% al 2,6%. América Central crecerá un 3,7% y un 4% y el Caribe un 5,7% y un 8,6%.



Del lado de los precios, la inflación en Latinoamérica y el Caribe caerá este año al 6,7% desde el 7,6% de 2025. En 2027 retrocederá al 4,9%. En Brasil será del 4% este año y del 3,4% en 2027, al tiempo que México seguirá una trayectoria muy similar al pasar del 3,9% al 3,4%.



De manera más reseñable destacan Argentina, que cerrará este ejercicio en el 30,4% y en el 15,7% el siguiente. Colombia, donde el coste de la vida se encarecerá un 5,9% en 2026 y un 5,2% en 2027; y Venezuela, donde la hiperinflación se acentuará en 2026 hasta el 387,4% desde el 252% previo para caer al 94,4% en 2027.

Situación en Oriente Próximo

El FMI indicó que la situación en Oriente Próximo la ha llevado a reducir su estimación de crecimiento para la economía mundial en 2026 y, a la vez, a incrementar las de tasas de inflación. Alertó del riesgo de recesión global de materializarse un escenario en el que la guerra cause un impacto más severo y persistente.



La previsión central parte del supuesto de que el conflicto tendrá una duración y alcance limitados, de modo que las perturbaciones se disiparán a mediados de año.



El FMI anticipa un crecimiento mundial del 3,1% para 2026, dos décimas más que en enero, y del 3,2% para 2027, sin cambios ante lo que calificó de recuperación “frágil”. Y con “fuerte dispersión” entre países ricos y emergentes. No obstante, los riesgos se inclinan “a la baja”.



En el caso de la inflación, el nuevo pronóstico del FMI descuenta una subida del 4,4% en 2026 y del 3,7% en 2027, lo que supone revisiones al alza para ambos años.



En este sentido, de no haber ocurrido la guerra, el FMI habría elevado posiblemente una décima el crecimiento global de 2026 hasta el 3,4%. Por lo que el recorte final para este año refleja en gran medida las perturbaciones derivadas de Oriente Próximo y que solo han sido compensadas en parte por el efecto acumulativo de los recientes datos positivos y la reducción de los aranceles.



El escenario de referencia proyecta un crecimiento del 1,8% en las economías avanzadas en 2026 y del 1,7% en 2027, manteniendo sin cambios las previsiones de enero e incluyendo una expansión para Estados Unidos del 2,3% este año, una décima menos, mientras que en 2027 el crecimiento de la primera potencia mundial sería del 2,1% frente al 2% del pronóstico anterior.