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Lanzan chat bot para enseñar sobre economía circular y sostenibilidad     

Con el objetivo de promover y acercar el conocimiento de la economía circular, es que CircularTec, una iniciativa Corfo, lanzó su propio chat bot, con el que se pueden aprender de forma gratuita una diversidad de temas.

Patricia Schüller Gamboa
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Lanzan chat bot para enseñar sobre economía circular y sostenibilidad     

Como una nueva forma de llegar al público, es que el Centro Tecnológico de Economía Circular, CircularTec, una iniciativa Corfo, implementó su primer chat bot. Esto solucionar una gran cantidad de dudas relacionadas con la sostenibilidad.

Bajo el nombre de “CircularTec Responde”, esta innovadora herramienta gratuita, que funciona con Inteligencia Artificial, tiene la finalidad de que cualquier persona pueda resolver sus dudas. Y orientar con respecto a economía circular, sostenibilidad y gestión de residuos, todo con información clara y confiable.

Sobre el lanzamiento del chat bot, Marcela Mondaca, directora de comunicaciones del centro, señala que “estamos dando un paso clave en democratizar el conocimiento. Este asistente virtual es un puente directo que pone toda nuestra experticia técnica al servicio de las empresas. Además de las instituciones y la ciudadanía, permitiendo que la innovación y la economía circular sean conceptos comprensibles y aplicables para todos”.

Si tienes alguna pregunta o quieres conocer más sobre estos temas, y quieres resolverla a través del chat bot, solamente tienes que ingresar al sitio web de CircularTec.

En la parte inferior izquierda de la pantalla te encontrarás con un banner, el que, al apretarlo, te lleva directamente a la herramienta, alojada en ChatGPT, en la que se encuentran algunas preguntas por defecto con relación al centro y la economía circular. Puedes escribir tus propias consultas relacionadas a estos temas.

Source Texto: La Nación/Foto: Archivo
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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