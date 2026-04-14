Transportistas en alerta ante nueva alza de combustibles este jueves

Distintos gremios del transporte están en alerta ante la nueva alza que experimentarán los combustibles a partir de este jueves.

Según informó Radio Cooperativa, desde el sector de carga, el presidente de Chile Transporte, Raúl Clavero, sostuvo que el aumento del diésel podría tener consecuencias directas en las distribuciones de productos.

“Las consecuencias que vamos a tener es la ruptura de la cadena de abastecimiento del país, que es la columna vertebral. Por cada kilómetro que recorremos, perdemos entre 250 y 300 pesos”, afirmó.

Añadió que es necesario que las empresas generadoras de carga asuman el mayor costo. “De lo contrario, inevitablemente, la cadena de abastecimiento se va a romper”.

Se reportaron además dificultades en la postulación al bono destinado a taxis colectivos, situación. Según el presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos, Héctor Sandoval, esto se ha ido normalizando en las últimas horas. Tras reunirse con el ministro de Transportes, señaló que quienes tuvieron problemas contarán con un plazo adicional para completar el proceso.

Por otro lado, la gerente general de la Asociación de Buses Interprovinciales, Carolina Navarrete, advirtió que las medidas anunciadas hasta ahora son insuficientes y no descartó alzas en pasajes.

Detalló que “cada alza en los combustibles impacta directamente al transporte interurbano y al bolsillo de millones de personas (…) si no hay medidas reales y oportunas, este nuevo aumento terminará traspasándose a las tarifas“, consignó Cooperativa.