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Qué hacer en Santiago: dónde probar los mejores platos con tofu en la capital

La Región Metropolitana ofrece diversas alternativas para quienes buscan disfrutar preparaciones donde el tofu es el protagonista. Descubre algunos de los lugares que destacan por sus sabores únicos.

Natalia Hess
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Qué hacer en Santiago: dónde probar los mejores platos con tofu en la capital

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres descubrir nuevas experiencias gastronómicas, recorrer algunos de los restaurantes que incorporan tofu en sus preparaciones puede ser una excelente alternativa.

Desde currys japoneses y sopas coreanas hasta ramen y rolls veganos, estos locales ofrecen distintas formas de disfrutar el tofu, uno de los alimentos más versátiles de la gastronomía.

Qué hacer en Santiago: disfrutar preparaciones con tofu en la cocina asiática

Tofu Chang

Dirección: Gral. Holley 50, local 16, Providencia, Región Metropolitana.

Dirección: Merced 635, Santiago Centro, Región Metropolitana.

Este local se especializa en comida asiática vegana y vegetariana, ofreciendo una amplia variedad de preparaciones inspiradas en sabores orientales.

Uno de sus platos más destacados es el Curry Tofu, preparado con curry especiado estilo japonés, acompañado de arroz, zanahorias, papas y tofu crocante. También destacan opciones como el Pollo Vegan, elaborado a base de proteína vegetal, el Tofu Frito, los Gua Bao con tofu o pollo vegano, los arrollados primavera y las gyozas veganas.

Además, cuentan con colaciones que incluyen arroz o papas fritas y bebida, junto a alternativas para compartir como wantanes fritos, mini dogs, cheese dogs y bocados de champiñón con queso vegetal.

Restaurante Hana

Dirección: Sagrado Corazón 395, Recoleta, Región Metropolitana.

Para quienes buscan probar el tofu en preparaciones tradicionales de Corea, el Restaurante Hana tiene que estar en tu ruta de qué hacer en Santiago

Entre las opciones destacan el Tofu Frito, servido con una salsa especial estilo Hana, y el Tofu Dopbap, una preparación de tofu frito acompañado de verduras en salsa agridulce junto a una porción de arroz.

También sobresale el Suntofu, una sopa coreana de tofu blando con mariscos, verduras y huevo, disponible en versiones picante o suave. A esto se suman platos como el Duenjang Jjigae, una sopa elaborada con pasta de porotos fermentados, verduras, tofu y mariscos, además del Kimchi Jjigae, que combina kimchi, tofu y carne de cerdo.

Qué hacer en Santiago: encuentra locales con propuestas veganas llenas de sabor

Horus Vegan

Dirección: Dardignac 68, Recoleta, Región Metropolitana

Dentro de su carta destaca el Tofu Finger, una entrada compuesta por crujientes palitos de tofu empanizados, acompañados de salsa huancaína vegana y especias. También sobresalen varios de sus rolls, como el Olivo Trufado, que combina tofu, champiñon furai, queso crema vegano y palta, acompañado de un tartar trufado con salmón vegano.

Otra de sus especialidades es el Pharaon, preparado con tofu furai, palta y camote, coronado con salsa huancaína, cebolla morada y papa crocante. A esto se suma el Seth, un roll con tartar de tofu, palta, cebollín y salsas especiales que aportan contraste entre sabores dulces y picantes.

Para quienes buscan una alternativa más contundente, el restaurante ofrece el Miso Ramen, una sopa elaborada con base de miso vegano y aceite de sésamo, acompañada de tofu macerado y flambeado, champiñones crocantes, verduras y fideos de trigo.

@aguaagitada

🌟El lugar es @horusvegan y es realmente de otro mundo, la atención 10/10, la comida exquisita y los valores totalmente acordes a la calidad y presentación de los platos. 📍Dardignac #68 Recoleta ❗️Martes a Sábado 13.00-22.00hrs Domingo 13.00-18.00hrs Los platos que pedimos (en orden): •”Tofu finger” $10.900 •”Manglar” $11.900 •”11:11” $12.900 •”Olivo trufado” $12.900 🥳Como dato, si van el día de su cumpleaños les regalan un postre o un roll de la carta (mostrando el carnet). #horusvegan #comidavegana #chile #santiagodechile #vegan

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Okinawa

Dirección: Av. Libertador B O’Higgins 333 G3 Lastarria.

Ubicado en el Barrio Universitario, Okinawa Vegan ofrece una amplia variedad de preparaciones inspiradas en la cocina asiática. Aunque su carta destaca por opciones elaboradas con proteína de soya, también cuenta con alternativas que incorporan tofu, como algunos ramen veganos y platos inspirados en la gastronomía oriental.

Entre sus opciones más populares se encuentran el yakisoba con verduras salteadas, los gyozas veganos, baos rellenos y arrollados primavera. Gracias a su propuesta basada en ingredientes de origen vegetal. Una parada recomendada para quienes buscan qué hacer en Santiago a través de una ruta gastronómica diferente.

@fairyxui

@Okinawa Republica plancito para las girls que les gusta el kpop y el babolti 😭💕 ustedes han ido?! 👀🧋 #discoverpage #fyp #foryoupage #parati #fypシ #asianfood #corndog #ramen #baos #gyozas #yakisoba #buffetvegano #comidaasiatica #bubbletea #buffet #santiagodechile #babolti #koreanoutfit #douyinmakeup #douyin #douyinstyle #mukbang #panoramasantiago #actividadesdepareja #altkawaii #kawaiigirl #bekawaii #magicalgirl #fashioninspo

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Source Texto: La Nación / Foto: Cooking Academy
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