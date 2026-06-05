Qué hacer en Santiago: descubre la ruta gastronómica de Barrio Brasil

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres combinar historia, cultura y buena comida, el Barrio Brasil es una de las mejores alternativas para recorrer. Sus calles patrimoniales, plazas y arquitectura tradicional se encuentran junto a diversa gastronomía del lugar.

Este emblemático barrio se ha transformado en un punto de encuentro para quienes buscan descubrir nuevos sabores y disfrutar de una experiencia diferente. A continuación, te presentamos algunos de los lugares imperdibles para realizar una ruta gastronómica por Barrio Brasil.

Qué hacer en Santiago: restaurantes para disfrutar la gastronomía peruana y los sabores del mar

Brazas Taberna Peruana

Dirección: Huérfanos 2074, Santiago, Región Metropolitana.

Ubicado frente a la Plaza Brasil, este restaurante destaca por su propuesta inspirada en la cocina peruana tradicional, combinando recetas clásicas con preparaciones ideales para compartir. Dentro de su carta se pueden encontrar ceviches, tiraditos, causas, entradas calientes y distintos fondos criollos que representan algunos de los sabores más característicos de la gastronomía peruana.

Además, el local ofrece especialidades como pollo a las brasas, sándwiches, cafetería y pastelería, junto a una amplia selección de cócteles de autor, jarras andinas, vinos, cervezas y otras bebidas. Gracias a su ubicación privilegiada y su variada propuesta culinaria, se ha convertido en uno de los puntos gastronómicos más visitados del sector para disfrutar de un almuerzo, cena o salida con amigos.

Selene Restaurante

Dirección: Sta Mónica 2043, Santiago, Región Metropolitana.

Su carta reúne algunos de los platos más representativos de la gastronomía peruana, entre ellos el clásico ají de gallina, lomo saltado, uno de los platos más populares de Perú, además de tallarines saltados de carne y arroz chaufa.

Para quienes prefieren sabores más frescos, el restaurante ofrece ceviche peruano, mientras que entre las entradas sobresalen preparaciones tradicionales como la papa a la huancaína. Por lo que, si buscas qué hacer en Santiago, Selene se ha transformado en una de las opciones para quienes buscan disfrutar de la cocina peruana en pleno Barrio Brasil.

Marisquería Tahiti

Dirección: Gral. Bulnes 87, Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas sabores del mar en Barrio Brasil, Marisquería Tahiti es una de las mejores opciones del sector. Su carta destaca por la variedad de ceviches, tiraditos, pescados y mariscos frescos.

Entre sus preparaciones más populares se encuentran el ceviche de reineta, el ceviche Tahiti, las machas y ostiones a la parmesana, el pastel de jaiba, la paila marina y la paella de mariscos. También ofrece platos de fondo como congrio, corvina, reineta y salmón en distintas preparaciones.

Además, cuenta con una amplia selección de cócteles, incluyendo distintas versiones de pisco sour, mojitos y gin tonic, ideal por si buscas qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: cafeterías frente a la Plaza Brasil

Café Cupido

Dirección: Compañía de Jesús 2131, Santiago, Región Metropolitana.

Ubicado frente a la Plaza Brasil, Café Cupido se ha transformado en uno de los rincones más llamativos del barrio. La cafetería funciona en el segundo piso de una antigua casona y sorprende con una decoración vintage y una colección inspirada en la reina Isabel II.

Su carta ofrece una amplia variedad de cafés de especialidad, entre ellos el Café Cupido, preparado con café de grano, chocolate derretido y crema chantilly. También destacan opciones como el espresso naranja, el café vienés y distintas alternativas frías para quienes buscan algo diferente.

Para acompañar, cuentan con pastelería y repostería que incluye tortas, cheesecakes, brownies, rollos de canela, croissants de chocolate, macarons y mini pastelitos. Además, ofrecen sándwiches en pan de miga, ciabatta y croissant, con rellenos como ave palta, jamón serrano, napolitano y jamón con queso.

Café Arrayán

Dirección: Compañía de Jesús 2077, Santiago, Región Metropolitana.

Ubicado frente a Plaza Brasil, Café Arrayán es una de las cafeterías más reconocidas del barrio para quienes buscan disfrutar de café de especialidad. El local funciona en el edificio donde se encuentra la Embajada de Brasil y destaca por su propuesta que combina gastronomía, arte y cultura.

Su carta incluye cafés como espresso, flat white, cappuccino, latte, filtrados V60 y cold brew. También ofrecen bebidas especiales como Matcha Mango, Fruti Matcha Latte y distintas alternativas veganas.

Para acompañar, cuentan con repostería artesanal inspirada en el sur de Chile, incluyendo lemon pie, profiteroles, galletas sin gluten, waffles, sándwiches de masa madre y opciones para personas veganas, celíacas y diabéticas.