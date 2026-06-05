Nuevo vuelo de expulsión salió de Iquique con 34 colombianos y once dominicanos

Un total de 45 extranjeros fueron expulsados del país en el cuarto vuelo con ese motivo que realiza el actual Gobierno.



En un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) que despegó de Iquique se fueron 34 colombianos y once dominicanos.



El jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional, prefecto inspector Ernesto León, explicó los detalles de lo sucedido en la capital de la Región de Tarapacá.



“Damos cuenta de un nuevo vuelo de expulsados realizado por la FACH junto al Servicio Nacional de Migraciones, la subsecretaría del Interior y la PDI. Sacamos a 45 personas, 34 de nacionalidad colombiana y once de nacionalidad dominicana”, señaló.



Agregó que “36 personas son expulsadas por medidas administrativas y nueve lo son por medidas judiciales. Algunas de ellas cometieron delitos o bien cumplieron sus condenas. Algunos de sus delitos son tráfico de drogas, robo con intimidación y robo con violencia”.



El prefecto inspector Ernesto León dijo que “también hay dos personas de interés que tienen requisitorias de detención en Colombia. Una de ellos por violación de menor de catorce años y otra por homicidio frustrado. En estos casos, se coordinó con los agregados policiales de nuestra institución en ese país para lograr su detención al momento de que lleguen a tierras colombianas”.



El alto oficial de la PDI precisó que “en las expulsiones judiciales, la pena es conmutada por la expulsión y hay una medida sancionatoria de tiempo de regreso a nuestro país”.