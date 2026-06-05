Home Nacional "nuevo vuelo de expulsión salió de iquique con 34 colombianos y on..."

Nuevo vuelo de expulsión salió de Iquique con 34 colombianos y once dominicanos

El jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional, prefecto inspector Ernesto León, dijo que “36 personas son expulsadas por medidas administrativas y nueve lo son por medidas judiciales. Algunas de ellas cometieron delitos o bien cumplieron sus condenas. Algunos de sus delitos son tráfico de drogas, robo con intimidación y robo con violencia”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Nuevo vuelo de expulsión salió de Iquique con 34 colombianos y once dominicanos

Un total de 45 extranjeros fueron expulsados del país en el cuarto vuelo con ese motivo que realiza el actual Gobierno.

En un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) que despegó de Iquique se fueron 34 colombianos y once dominicanos.

El jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional, prefecto inspector Ernesto León, explicó los detalles de lo sucedido en la capital de la Región de Tarapacá.

“Damos cuenta de un nuevo vuelo de expulsados realizado por la FACH junto al Servicio Nacional de Migraciones, la subsecretaría del Interior y la PDI. Sacamos a 45 personas, 34 de nacionalidad colombiana y once de nacionalidad dominicana”, señaló.

Agregó que “36 personas son expulsadas por medidas administrativas y nueve lo son por medidas judiciales. Algunas de ellas cometieron delitos o bien cumplieron sus condenas. Algunos de sus delitos son tráfico de drogas, robo con intimidación y robo con violencia”.

El prefecto inspector Ernesto León dijo que “también hay dos personas de interés que tienen requisitorias de detención en Colombia. Una de ellos por violación de menor de catorce años y otra por homicidio frustrado. En estos casos, se coordinó con los agregados policiales de nuestra institución en ese país para lograr su detención al momento de que lleguen a tierras colombianas”.

El alto oficial de la PDI precisó que “en las expulsiones judiciales, la pena es conmutada por la expulsión y hay una medida sancionatoria de tiempo de regreso a nuestro país”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Lugares turísticos en Chile: Molina, vinos del Maule y...

Entre viñas que perfuman el valle y ferias que celebran la vida campesina, Molina despliega su identidad con el sabor de las cazuelas maulinas, la frescura del pastel de choclo y la tradición de los vinos del valle de Curicó. Un territorio donde cordillera y cultura se entrelazan, consolidando su lugar entre los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Leer mas
Nacional
Poduje responde a querella en su contra por demolición...

“Estas querellas están presentadas por una empresa, San Sebastián, que nos construyó 150 viviendas sin los estudios estructurales adecuados, Vulnerando la norma de resistencia al fuego, con materiales que no estaban calificados”, explicó el titular de Vivienda luego de participar este viernes -junto al presidente del BancoEstado, Mario Farren- en una nueva versión de la feria inmobiliaria Expo Vivienda 2026.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: descubre la ruta gastronómica d...

Desde restaurantes peruanos y marisquerías hasta cafeterías de especialidad con un concepto único, este tradicional barrio ofrece alternativas para todos los gustos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/