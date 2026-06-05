Lugares turísticos en Chile: Molina, vinos del Maule y cocina campesina

Lugares turísticos en Chile, Región del Maule, encuentran en Molina un territorio donde la vitivinicultura, la vida campesina y el paisaje cordillerano se entrelazan.

Reconocida por sus viñas y por ser la entrada al Parque Nacional Radal Siete Tazas, esta comuna transmite autenticidad a través de su gastronomía, sus ferias rurales y sus celebraciones comunitarias.

Cocina campesina y maulina en este lugar turístico en Chile

En Molina, la gastronomía se vive en cocinerías familiares y celebraciones comunitarias. Platos como cazuelas, pastel de choclo, empanadas de horno y panes amasados transmiten la esencia de la vida rural. La cocina campesina incorpora productos locales y técnicas tradicionales, reforzando la conexión con la tierra y la cordillera.

Ferias rurales y cultura comunitaria

Las ferias costumbristas son espacios donde se comercializan productos agrícolas y artesanales. Allí se encuentran miel, quesos, frutas frescas y vinos locales que transmiten la identidad de la comuna. Estas ferias integran música, artesanía y gastronomía, consolidando a Molina como un destino cultural y gastronómico.

Lugares turísticos en Chile: paisaje cordillerano y entorno natural

El entorno de Molina está marcado por ríos, lagunas y el Parque Nacional Radal Siete Tazas, con cascadas y senderos que complementan la experiencia gastronómica. Degustar productos locales en este paisaje es también una experiencia de conexión con la naturaleza y la cultura maulina.

Molina demuestra que los lugares turísticos en Chile también se definen desde la cocina campesina, la vitivinicultura y las ferias rurales que transmiten identidad.

Esta comuna del Maule ofrece sabores, paisajes y cultura en un entorno auténtico, ideal para quienes buscan experiencias rurales con raíz cordillerana.