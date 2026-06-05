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“Nuestra plaza no es tu salón”: Boda de Dua Lipa en Italia provoca protestas de vecinos

Residentes de la zona expresaron su molestia por una serie de restricciones que habrá en la ciudad, debido a la celebración del matrimonio de la cantante y Callum Turner.

Leonardo Medina
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“Nuestra plaza no es tu salón”: Boda de Dua Lipa en Italia provoca protestas de vecinos

Dua Lipa y Callum Turner ya se encuentran en Palermo, la capital de Sicilia, en Italia, para la celebración de su boda este fin de semana. No obstante, el evento generó una inesperada polémica en el lugar. 

Luego de haber contraído matrimonio el pasado domingo, en una íntima ceremonia en Londres, la pareja realizará una fiesta en la ciudad italiana. En total, se calcula que hay una lista de 300 invitados, incluidas varias celebridades. 

Sin embargo, los vecinos de Palermo expresaron su molestia previo al evento, por una serie de restricciones en la zona. 

“Palermo no se alquila”

Según informó Cosmopolitan, un grupo de personas llegó hasta la Piazza Croce dei Vespri con pancartas, rechazando la privatización de terrenos públicos y los efectos del turismo de élite. 

Entre las consignas se podía leer: “Nuestra plaza no es tu salón”, “Palermo no se alquila” y “Palermo no es para los ricos”.

La protesta fue organizada por Apro Palermo, agrupación local contra el turismo de masas y las repercusiones de los eventos privados.

Pese a la manifestación, las pancartas fueron retiradas la mañana de este viernes por miembros del equipo de seguridad de la pareja.

Respecto a las quejas de los vecinos, y de acuerdo a T13, se mencionan las restricciones del tránsito, el cierre temporal de espacios públicos y estrictas medidas de seguridad.

De hecho, una ordenanza municipal cerró la Piazza Sant’Anna y la Piazza Croce dei Vespri para el tráfico peatonal y vehicular. A la vez, se permitió el acceso solamente al personal y los invitados de la pareja.

En paralelo, algunos residentes firmaron un acuerdo de confidencialidad, el cual prohibía la publicación de fotos o videos en redes sociales, tomadas desde ventanas y balcones privados. 

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en íntima ceremonia en Londres: Realizarán lujosa fiesta en Sicilia 
Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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