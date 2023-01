Ministra Rojas por rechazo a proyecto Dominga: “La evidencia era muy contundente”

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, defendió el rechazo que decidió este miércoles el Comité de Ministros respecto al proyecto minero-portuario Dominga que pretende instalarse en la Región de Coquimbo.

En conversación con T13 Radio, sostuvo que “todo el mundo debiera estar muy tranquilo porque, y así me parece que ha ocurrido, fue una decisión unánime, está basada en una rotunda cantidad de informes de organismos competentes y también de análisis y la recomendaciones del propio servicio de Evaluación Ambiental”.

Respecto a la arremetida que anunció Andes Iron S.P.A, la secretaria de Estado afirmó que “la empresa está en todo en su derecho a utilizar todas las opciones que nuestro sistema jurídico le da, así que efectivamente ellos ya anunciaron que van a ir a Tribunales Ambientales. Eso es parte de nuestro sistema jurídico, así que ahí yo no me puedo pronunciar”.

En la misma línea, agregó que “quisiera insistir que la decisión fue una decisión técnica y muy bien fundada. Recordarán que yo soy científica y hay ciertos principios que uno utiliza cuando toma decisiones basadas en evidencia”.

“La evidencia era muy contundente”, aseguró la titular de Medio Ambiente, quien sumó que “bajo cualquier estándar es insuficiente la evaluación (ambiental), pero si consideramos que además esto es un ecosistema muy especial, obviamente que uno quisiera tener el más alto estándar”.

Sobre los cuestionamiento que recibió respecto a su postura en contra del proyecto desde antes de asumir su puesto en el Gobierno, indicó que “existen causales de invalidación que son bien específicas, las revisamos y yo no he incurrido en ninguna de ellas. Y por lo tanto, no solamente no me puedo inhabilitar o abstener, sino que estoy en el deber de ejercer mi rol como ministra de Estado, es mi obligación”.

“Yo, efectivamente, he dicho en el contexto de una reforma a la ley base de medio ambiente, que es una promesa del plan de Gobierno, que hemos estado conversaciones con múltiples interesados, y es bastante transversal el diagnóstico de que se tiene que eliminar el Comité de Ministros. Entonces, nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley para esa reforma, y esperamos ingresar esa reforma en el segundo semestre”, mencionó Rojas.