Ministra Tohá: “No hay una situación que impida que el general Yáñez siga en su cargo”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que para el Gobierno no hay una situación que impida que el general Ricardo Yáñez siga en su cargo, y que lo expresado por el titular de Justicia, Luis Cordero, no fue una solicitud de renuncia.

Según la jefa de Gabinete, “lo señalado por el ministro Cordero el domingo no fue un criterio nuevo ni fue una petición de renuncia. Fue una opinión planteada por el ministro dentro del marco de una definición general que el gobierno tiene, que no es para un caso en particular”.

Sin embargo, admitió que en caso de formalización de una autoridad, “todo indica que no es conveniente que esa persona siga en ese cargo. No porque se esté anticipando un juicio de culpabilidad, al contrario, hay una presunción de inocencia que se respeta y como gobierno consideramos fundamental darle toda la relevancia que tiene”.

“Lo que no puede pasar es que siga detentando el cargo de asesor o de funcionario de confianza o de autoridad pública una persona que al mismo tiempo tiene que enfrentar una investigación formalizada”, añadió.

No obstante, aseveró que “el Ejecutivo considera que no hay una situación que impida que el general Yáñez siga en su cargo, si hubiera una objeción, no lo estaría”.

“Si llega a haber un momento en que este caso interrumpe el funcionamiento de Carabineros o llega a haber un momento en que se produce esa formalización, ese escenario va a cambiar”, agregó.

“Eso no ha pasado y nada de lo que ha acontecido en las últimas horas, ni las declaraciones del ministro Cordero cambian esa circunstancia. No hay nada en esa conversación distinta de ese criterio que estoy planteando”, concluyó.