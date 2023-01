Ministra Vallejo por suspendida mesa de seguridad: “vamos a firmar con los que estén”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que el Ejecutivo firmará un acuerdo en la mesa de seguridad que está impulsando “con quienes estén”.

En entrevista con Radio Pudahuel, aseguró que el tema no puede seguir esperando. “Es de toda lógica y racionalidad que nos pongamos más de acuerdo para avanzar más y mejor en esto, porque vamos a necesitar de ambos poderes del Estado para avanzar en legislaciones”, señaló.

Pero aclaró que “si no están todos sobre la mesa, igual nosotros vamos a firmar con los que estén y vamos a iniciar luego el trámite legislativo. Vamos a tratar de convencer y buscar el apoyo que se requiera para fortalecer y robustecer en el Estado en el tema de seguridad”.

Vallejo también se refirió sobre la acusación constitucional en contra del titular de la cartera de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y manifestó que “estamos esperando un resultado positivo, es decir, que se rechace la acusación constitucional, no solo por ser infundada, no hay argumentos jurídicos que sostengan ningún reproche al ministro”.

“No hay ninguna razón en la Constitución que diga que se pueda acusar a un ministro por su carácter, no tiene nada que ver con esto”, argumento la portavoz de La Moneda.

Agregó que “por lo tanto, las razones políticas, de que si me cae bien, no me cae bien, que si dijo tal cosa, no. Esos no son argumentos jurídicos que den base y sustento a una acusación constitucional. Son herramientas de fiscalización de otra índole, tienen un peso distinto”.

Aseveró que Jackson “cuenta obviamente con todo el apoyo del Gobierno, ahora lo acompañan varios ministros en este momento en Valparaíso en el Congreso Nacional y ha recibido harto apoyo también de varios parlamentarios”.

En materia de política migratoria, la ministra indicó que “es una tarea que se está desarrollando por las autoridades correspondientes. Ya ha habido anuncios, pero se está incorporando esto de fortalecer los controles fronterizos y eso implica infraestructura”.

Añadió que “se ha conversado con autoridades locales, alcaldes, y gobernadores, con los delegados, con las organizaciones relacionadas con la migración, con la sociedad civil… y todo lo que se ha venido y recogiendo y construyendo va más allá de las posiciones políticas e ideológicas”.

“El tema sigue siendo problemático, por cierto, que no se va a acabar de un día para otro, o un año para otro, pero si lo vamos a estar combatiendo con mayor decisión y herramientas”, cerró.