Ministro Cataldo tras anuncio de paro de los profesores: “Naturalmente que nos preocupa”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió al llamado a paro nacional indefinido del Colegio de Profesores, y manifestó que se encuentran “profundamente preocupados de que esta situación no se extienda”.



El gremio anunció este viernes que el inicio de la paralización fue convocado para el martes 29 desde las 7:00 horas, luego que la consulta docente estableciera que el 46,34% aceptó la propuesta del Ministerio de Educación al petitorio, mientras que un 53,66% la rechazó.



Cataldo sostuvo que, respecto a la propuesta al petitorio por parte del Gobierno, la asamblea nacional realizada la semana pasada la “valoró positivamente en un 90% de quienes constituyen la asamblea nacional, lo considerábamos un importante avance, es bastante inédito, cerca de 170 personas de 190 que estaban en ese minuto en la asamblea aprobaron la propuesta del Gobierno”.



Añadió que el resultado comunicado durante esta jornada “naturalmente es algo que nos preocupa dado el contexto de la reactivación educativa, donde la recuperación de aprendizajes es fundamental, no podemos seguir perdiendo tiempo al respecto, además, se nos suman dos frentes climáticos que nos han hecho perder clases en el país en algunas regiones, por ende, como Ministerio de Educación estamos profundamente preocupados de que esta situación no se extienda”.



“Tenemos un resultado nacional que es bien estrecho, en la contabilidad de cuántas comunas aprueban o rechazan la propuesta del Ministerio, un 46% de las comunas que participaron de la consultan aprobaron y un 53% rechazó”, indicó.



En ese sentido, afirmó que “es un escenario estrecho, si uno evalúa, tanto el resultado que hubo la semana pasada en la asamblea nacional, como este resultado nacional”.



“Lo principal hoy día, y en eso no tengo duda de que va a haber una coincidencia entre el Ministerio de Educación y los profesores y profesoras de Chile, de llegar a algún acuerdo rápidamente porque hemos delineado una propuesta y una respuesta. Si bien hoy se define un paro, tampoco ha sido categórico, no estamos hablando de un resultado contundente en contra de la respuesta de gobierno”, precisó el secretario de Estado.



