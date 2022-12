Ministros monitorean en terreno el incendio en Viña del Mar

Los ministros Carolina Tohá (Interior), Giorgio Jackson (Desarrollo Social) y Esteban Valenzuela (Agricultura) se trasladaron la mañana de este viernes a la Región de Valparaíso para monitorear el megaincendio que afecta a Viña del Mar.



Las autoridades se reúnen a las 9 horas en la Primera Zona Naval, frente a la Plaza Sotomayor de Valparaíso, con el objetivo de determinar medidas frente al voraz siniestro que ha dejado un fallecido y 130 viviendas afectadas de acuerdo a la información oficial.



En tanto, desde las primeras horas de la catástrofe y durante toda la noche, el Presidente Gabriel Boric pasó toda la noche monitoreando el despliegue en terreno y continuará en contacto a través del Ministerio del Interior.



Desde el Gobierno se ha informado que se quiere poder ver en terreno qué es lo que sucede antes de un eventual viaje de Boric. Por el momento no se trasladaría, pero no se descarta que lo haga cuando su presencia no dificulte el trabajo de control de los siniestros.



La ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, quien indicó que se está trabajando en “asistir a las personas, están habilitados los albergues, se está trabajando en todo lo que es el catastro, etc., de manera que después de este primer momento, de lograr contener este desastre viene aquello que significa pensar y organizar toda la reconstrucción”.



El subsecretario Manuel Monsalve, recalcó que las prioridades del Ejecutivo son, proteger la vida de las personas, combatir y controlar el incendio y garantizar la atención de las personas damnificadas por la emergencia.