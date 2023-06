Minsal emite alerta alimentaria ante contaminación por Listeria M. en quesos “La Rotunda” 

En un documento dado a conocer por La Tercera, Andrade señaló a RD que “no puedo defender mi inocencia activamente en este procedimiento (en referencia a la solicitud de expulsión que analizaba el tribunal supremo) porque mis defensas mañana serán utilizadas en el proceso penal cuando todavía no he sido citado a declarar y, por lo tanto, no he podido optar a declarar o a mantener silencio. Así, sin perjuicio de lo que resuelvan, pido que este tribunal suspenda cualquier resolución hasta que haya una resolución judicial”.