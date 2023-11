Mon Laferte entrega detalles sobre su maternidad: “Al principio me estaba volviendo un poco loca”

La reconocida cantante nacional, Mon Laferte, se sinceró recientemente en torno a los cambios que ha experimentado su vida luego de convertirse en madre por primera vez, tras el nacimiento en febrero del 2022 de su pequeño hijo, Joel.

En una conversación con LUN, la intérprete reconoció que “antes no quería ser mamá y de repente un día me empezó ahí el bichito de la maternidad. Y bueno, encontré un gran compañero, que es mi mejor amigo. Ha sido lindo”.

“Ha sido todo un viaje la maternidad. No te enseñan a ser mamá, entonces al principio me estaba volviendo un poco loca”, añadió.

Asimismo, entregó algunos detalles sobre el lanzamiento de su octavo disco, llamado “Autopoiética”, y se refirió al tema “Mew shiny”, donde aborda su maternidad.

“Esta canción habla un poco, por ejemplo, sobre que me alejé mucho de mi compañero (esposo) al principio, porque empezamos a ser sólo papás y dejamos de ser pareja. Entonces, hay temáticas así en el álbum. Es que no es fácil ser mamá, pero me encanta igual, lo he disfrutado”, explicó.

Por otra parte, subrayó que pese a las dificultades, se encuentra feliz con esta nueva etapa, manifestando que “es muy loco, como que me doy cuenta que ya nunca más voy a poder descansar. Más que descansar, es paz la palabra”.

“Por más que mi hijo sea cuidado por el papá y esté bien, todo el tiempo mi cabeza está pendiente de algo en relación a él. En que le falta esto, que esto otro, que el pañal, que la comida. Y así todo el tiempo”, cerró.