Monsalve: “Tenemos crimen organizado, pero no tenemos carteles y creo que es una diferencia muy importante” con Ecuador

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la crisis de seguridad que vive Chile y la comparó con la situación que atraviesa Ecuador.



“Tenemos crimen organizado, pero no tenemos carteles y creo que es una diferencia muy importante”, señaló.



“Hay diferencias que son relevantes si uno mira lo que ocurre en Ecuador. La primera que uno ve además de la diferencia institucional, y vuelvo a insistir, no somos países similares, tenemos instituciones más profesionales y más fuertes, creo que una diferencia sustancial claramente en el caso de Ecuador es el avance de las organizaciones criminales en materia de control territorial”, agregó.



El subsecretario sostuvo que “Ecuador no sólo un país de consumo de droga, un país de paso para la venta de droga, es un país donde hay sectores importantes en su territorio controlados por organizaciones criminales de alta sofisticación y alto poder. Estamos hablando de organizaciones criminales que cuentan algunas con ocho mil, otras con doce mil integrantes y con alto poder de fuego, como ha quedado en evidencia, esa no es la realidad del país”.



Monsalve se reunió durante esta jornada con las más altas autoridades de Carabineros, PDI y Gendarmería para analizar lo que está sucediendo en Ecuador, donde van dos días de revueltas.



“Lo primero que quiero reiterar es nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano y, por supuesto, con el gobierno de Ecuador y esperar que las medidas que está tomando el gobierno del Estado ecuatoriano permitan retomar por completo el control de la seguridad de Ecuador”, aseguró Monsalve.



“Quiero, en segundo lugar, decir de manera muy clara que en Chile, en nuestro país, el control que tiene el Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile, de los 82 recintos penitenciarios que hay en nuestro país, es total. Y, por tanto, le quiero reiterar y garantizar al país que en Chile el Estado tiene el control de sus cárceles”, complementó.



Por último, aseguró que “tenemos instituciones más fuertes, tenemos instituciones más profesionales, tenemos instituciones más modernas y además tenemos instituciones que el gobierno está fortaleciendo. Nuestra realidad institucional es distinta a la realidad de Ecuador. Por eso hoy día no en palabras del gobierno, sino en palabras de una fiscal, la fiscal Tania Sironvalle, dijo que nosotros estamos lejos de la realidad de Ecuador, pero tenemos la obligación de anticiparnos y de tomar medidas para que lo que ocurra en Ecuador nunca ocurra en nuestro país”.