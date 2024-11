Mosa no descarta acciones legales tras acusación de abogado de la U: “Estamos analizando si nos querellamos”

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, expresó su molestia este miércoles por las recientes acusaciones que lanzó el abogado y director de Azul Azul, José Ramón Correa, y reconoció que como club no descartan tomar acciones legales.

Consignar que Correa anunció este martes que Universidad de Chile acudiría al TAS, por la denuncia contra Colo Colo por el supuesto desacato del DT Jorge Almirón, y durante esta instancia, el abogado aseguró que el Cacique “hizo trampa” en el torneo.

Bajo este contexto, en una conversación con Radio Cooperativa, Mosa se pronunció frente a estos dichos, y afirmó que las palabras de Correa le generaban “rabia, risa, incredulidad”.

“No puedo creer que sigan ensuciando un campeonato que ha sido tan bueno, no le hace bien a Universidad de Chile ni al fútbol chileno seguir con esta instancia, ya perdieron en dos instancias, no fueron capaces de ganarle a Everton, nosotros ganamos los puntos en cancha. Debería dejarlo como una mala experiencia, no más”, añadió.

Respecto a la decisión de la U de acudir al TAS, el mandamás de los albos señaló que “de todas maneras nos vamos a defender, tenemos buenos abogados, pero no creo que corresponda seguir perdiendo tiempo en abogados ni discutiendo temas como este, estamos más preocupados de la copa 35 que queremos ganar el próximo año y reforzarnos para Copa Libertadores que discutir del pasado”.

Por su parte, en torno a las declaraciones del abogado y director de Azul Azul, mencionó que “las recibimos muy mal, hay mucha molestia al interior de Colo Colo”.

En este sentido, admitió que “estamos analizando si nos querellamos contra él y otros que han injuriado a la institución, porque tratarnos de que hemos robado un campeonato y un montón de cosas, no lo vamos a aceptar, hay molestia en Blanco y Negro con estas declaraciones”.

Además, confesó que evalúan presentar acciones para aclarar la propiedad de Universidad de Chile, expresando que “dado que la gente de la U sigue en su afán de querer ensuciar esto, nosotros también lo vamos a tener que hacer”.