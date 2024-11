Muere a los 91 años Quincy Jones, leyenda de la música y productor de Michael Jackson

Durante las últimas horas se confirmó el fallecimiento del legendario músico y productor estadounidense, Quincy Jones, quien murió la noche de este domingo a los 91 años de edad, en su casa ubicada en el barrio Bel Air de Los Ángeles.

El deceso de Jones fue informado por su familia, a través de un comunicado emitido por el promotor que difunden medios locales.

“Con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”, manifestaron en el texto.

En la misma línea, señalaron que “era verdaderamente único y lo extrañaremos profundamente; nos reconforta y enorgullece enormemente saber que el amor y la alegría, que eran la esencia de su ser, fueron compartidos con el mundo a través de todo lo que creó”.

“A través de su música y su amor sin límites, el corazón de Quincy Jones latirá por la eternidad”, añadieron.

Jones, ganador de 27 premios Grammy y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, en su destacada carrera como productor, fue artífice de algunos de los trabajos más exitosos de Michael Jackson, como “Off the Wall” (1979), “Thriller” (1982) y “Bad” (1987).

Asimismo, es considerado uno de los productores más famosos y exitosos de todos los tiempos, gracias a sus trabajos con Michael Jackson, Frank Sinatra, Ray Charles, Donna Summer, entre otros muchos artistas. A la vez, fue el productor del recordado sencillo “We Are the World” de USA for Africa.