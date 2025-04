Crean página web que busca saber el nivel de ansiedad que tienen los profesores en las aulas

Experimentar ansiedad es una de las emociones más complejas de controlar. La sensación de nerviosismo, agitación y tensión o dificultad para concentrarse son algunos de los síntomas que puede llegar a sentir una persona.

Pero, ¿qué pasa si eso ocurre en un aula de clases? Justamente para tratar de entender este proceso (que seguramente viven o sienten muchos docentes) se creó la página web ansiedaddocente.cl, que busca saber cuál es la ansiedad, el Síndrome de Burnout y los rasgos de personalidad de los profesores de matemáticas de básica y media.

Andrea Pinto, académica del Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación de la Universidad de Santiago (Usach), explicó que este proyecto está enmarcado en su tesis doctoral, que tiene el nombre “Ansiedad en Resultados de Matemática del Sistema Escolar Chileno en el 2024-2025”, y que lo lleva a cabo junto a Daniver Morales.

“Esta emoción es muy influyente en el proceso educativo. Y además podemos decir que se contagia. Esto debido a que un profesor ansioso va a tener estudiantes ansiosos, y va a tener el mismo dificultades a la hora de enseñar”, indicó Andrea Pinto a Diario Usach.

Sobre por qué se implementó esta página web, la académica aseguró que es debido a que “existen muchos estudios sobre la ansiedad matemática, específicamente que sufren algunos profesores en formación, en algunas ingenierías. Hay estudios de ansiedad acá en Chile, pero de la ansiedad que sufren los profesores de matemática, del sistema educativo chileno, básica y media, no hay. Por eso todos los profesores están invitados a participar, porque es súper relevante”.

¿Por qué con profesores de matemáticas? Pinto señaló que se optó por ellos debido a que “son los que tienen la mayor cantidad de horas a la semana, junto con lenguaje”.

ENTREGAR HERRAMIENTAS A DOCENTES

Pinto señaló que cuentan con datos preliminares de la investigación que llevan a cabo. “Son súper fuertes. Por ejemplo, el profesor muchas veces es el adulto de confianza que tienen muchos adolescentes, niños, niñas, porque en la casa tienen muchos problemas. Entonces el único adulto que tienen de confianza es el docente”, comentó.

En ese sentido, dijo que “entonces hay un cuidado de la salud mental de este profesor que hay que tener. No estamos diciendo que los chicos no vayan a contar ni cuenten con esta persona de confianza, al contrario, sino entregar las herramientas al profesor”.

La académica indicó que “hay profesores que pierden la voz, porque su nivel de ansiedad es tanto que les afecta físicamente. Y cuando pierden la voz, simplemente están en la clase y se tienen que callar. Entonces, el objetivo de esta página web es que después nosotros con los datos podamos generar apoyo y entregar herramientas. Tener una radiografía de lo que está pasando”.

CUESTIONARIO DEMOGRÁFICO

Los educadores interesados realizarán un cuestionario demográfico. “Esto está todo con autorización también del Comité de Ética de la Universidad de Santiago, que respalda esta investigación”, contó.

Pinto plantea que se hace este cuestionario para “caracterizar nuestra investigación hombre-mujer, edad, género, establecimiento educacional, región, etc. Y luego hacen el primer test para medir la ansiedad directamente”.

Luego agregó que “decidimos no hacerlo por el camino habitual, sino que decidimos hacerlo mediante los rasgos de personalidad con el test de Big Five, que está súper probado ya que proporciona una visión amplia y detallada de la personalidad de los profesores y tiende a ser estable a través del tiempo. Entonces no va a cambiar mucho de un profesor a otro”.