Muere la escritora estadounidense Joan Didion a los 87 años

La escritora estadounidense, Joan Didion, falleció a los 87 años en su casa de Manhattan, Nueva York, según confirmó The New York Times.

La autora ha fallecido producto de la enfermedad de parkinson, tal y como ha explicado a través de un email enviado al diario neoyorquino Paul Bogaards, editor de Knopf, sello estadounidense donde publicaba a Didion, informó ABC.

Didion, fue conocida mundialmente por su libro “El año del pensamiento mágico” de Literatura Random House, en el que narraba el duelo al que hubo de enfrentarse tras el repentino fallecimiento de su marido John Gregory Dunne.

La prosa de Didion es la perfecta simbiosis entre el periodismo y la literatura, han afirmado los críticos.

Nacida en Sacramento, Estados Unidos, en 1934, se graduó en la Universidad de Berkeley. Comenzó trabajando en la revista Vogue, donde fue editora y crítica de cine, y a lo largo de su extensa trayectoria fue colaboradora habitual de The New York Review of Books.

Junto con su marido escribió guiones cinematográficos, entre ellos el basado en su libro “Según venga el juego”, llevada al cine por Frank Perry y protagonizada por un joven Anthony Perkins.

Entre sus novelas destacan “Río revuelto”, “Book of Common Prayer”, “Democracy” y “The Last Thing He Wanted”. También ha escrito varios libros de autoficción, como “Where I Was From”, “Noches azules” y el ya mencionado “El año del pensamiento mágico”, con el que ganó el National Book Award y fue finalista del premio Pulitzer y del National Book Critics Circle Award.