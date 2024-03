Mujer denunció que fue drogada con fentanilo y abusada por su expareja y dos desconocidos

Una mujer denunció haber sido víctima de abuso sexual por su expareja y dos sujetos desconocidos, luego que la drogaran con fentanilo.



Según consignó El Líder de San Antonio, la mujer acusó que cuando se encontraba bajos los efectos de esta droga no podía moverse, momento en que su expareja y los otros dos individuos habrían realizado este delito.



Tras esta situación, Carabineros logró la detención de la expareja de la víctima, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio, siendo formalizado por abuso sexual y amenazas en contexto de violencia familiar.



La fiscal Karina Franco dio a conocer que el imputado “en el transcurso de la madrugada, aprovechando que la víctima se encontraba incapaz para oponerse, ya que estaba inconsciente, le realizó, junto a otros sujetos que no han sido individualizados, tocaciones en sus partes íntimas sin el consentimiento de la víctima”.



“Una vez que recupera el sentido, cuando despertó, el imputado la amenazó diciéndole ‘te voy a matar a ti y a tu familia’. Estos hechos corresponden al delito de abuso sexual (…) y delito de amenazas en contexto de violencia familiar, ambos en grado de desarrollo consumado y le corresponde al imputado participación en calidad de autor”, añadió.



De acuerdo a los antecedentes de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI), la mujer manifestó que no era primera vez que el hombre le había dado fentanilo, dado que cuando vivían en Santiago, el sujeto abusó de ella junto a otra persona.



Esta situación fue denunciada por la víctima que huyó de su expareja a El Quisco, pero luego de unos meses fue encontrada por el individuo que la intentó convencer para que retomaran su relación.