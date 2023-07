Multifondos de pensiones revierten pérdidas: cierran julio con resultados mixtos

Los multifondos de pensiones cerrarían julio con resultados mixtos, acorde al último boletín de Ciedess.



La consultora indicó que el fondo A ha anotado ganancias de 5,82%, su mayor alza desde noviembre de 2020 (8,82%), mientras que el B se alzó en 4,23%, la mejor cifra desde enero de 2021 (4,88%). En tanto, el fondo C rentó 1,91%, y los fondos D y E registraron pérdidas de -0,10% y -1,06%, respectivamente.



En línea de lo anterior, Ciedess señaló que “los fondos A, B y C rentan positivo en lo que va de julio, debido a los positivos resultados que anotan los principales índices internacionales, el alza del dólar y a un incremento significativo del IPSA”.



“En el plano externo, destacan los posibles aumentos de tasas en EEUU y Europa, y las medidas de estímulo por parte de China. Mientras que a nivel interno resalta el rally registrado por el IPSA, que anota máximos históricos consecutivos en el marco de una reducción más acelerada de la TPM y al buen escenario internacional”, indicó.



En tanto, a propósito de los resultados de los fondos D y E, la consultora explicó que se ve influenciado el hecho de que “a nivel externo, se registra una contribución positiva por parte de la renta fija internacional, mientras que, a nivel local, se observa un alza en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, impactando negativamente a los fondos conservadores a través de las pérdidas de capital”.



Según Ciedess, es la primera vez en lo que va de 2023 que los fondos revierten las pérdidas. Los fondos A y B registran ganancias de 2,40% y 1,82% cada uno, mientras que el fondo C se alzó en 0,09%. Por su parte, los fondos D y E anotaron pérdidas de -1,73% y -2,68%, respectivamente.