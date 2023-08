Nacho Gutiérrez desclasifica duro conflicto que vivió con Pamela Díaz: “Estaba lleno de temores”

Una antigua polémica fue la que recordó recientemente el animador de Canal 13, Nacho Gutiérrez, luego de revelar que hace algunos años vivió un tenso momento con Pamela Díaz, con quien al día de hoy mantiene una buena amistad.

En una entrevista con TiempoX, el conductor de “El Purgatorio” relató que la situación ocurrió durante su paso por el extinto programa de farándula de Chilevisión “SQP”, después de que por la exhibición de una nota, “La Fiera” amenazara a Gutiérrez con contar una supuesta relación que tuvo con un bailarín.

“No me acuerdo hace cuántos años fue. Tampoco voy a recordar el pololo con el que estaba la Pamela, porque no vale la pena, ya fue hace mucho tiempo”, partió diciendo

Asimismo, expresó que “no sé si se habrá arrepentido ella de eso o no, pero yo creo que uno de la gente no se arrepiente. Lo que sí, yo creo que las parejas, pololos, pololas, uno sí los debe reconocer. Pero cuando son ‘touch and go’, no. Es que si tú sales con una persona un día, no hay romance”.

En este sentido, explicó que “lo que pasa es que estábamos al aire y había una nota donde este pololo que tenía la Pamela, supuestamente le estaba siendo infiel con alguien”.

Lo anterior, generó la molestia de Díaz, que en ese instante, comenzó a enviarle varios mensajes a Gutiérrez. “Yo en un minuto como que apaniqué, porque era más chico, estaba lleno de temores”, sostuvo.

“La Pamela era amiga mía y siguió y siguió. Pero se calmó cuando salió la imagen de su pololo en pantalla con la otra niña”, indicó, y concluyó con que “menos mal apareció esa imagen ahí… ¡Yo pensé que la Pamela iba a contar cosas!”.