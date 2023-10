Netanyahu y líder de la oposición Gantz acordaron formar “un gobierno de emergencia” por guerra con Hamás

Gil Artzyeli, en conversación con Radio Agricultura, sostuvo, respecto a si el comunicado de Chile fue suficiente tras el ataque, que “no lo evalúo, cada uno hace lo que cree apropiado y listo. No se puede pedir que alguien condene una cosa así, si alguien siente que hay que condenarlo lo condena, si alguien decide no condenarlo, entonces no. Cada uno con sus valores y principios”.