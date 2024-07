Nicolás Solabarrieta habría adoptado tajante postura tras separación de sus padres

Hace algunos días, el exfutbolista Nicolás Solabarrieta entregó su postura frente al quiebre matrimonial de sus padres, Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, tras veinte años de relación.

En conversación con AR13, el nuevo participante de “Ganar o servir” declaró que es algo que debe resolverse “entre ellos, son dos personas adultas. Yo desde la posición de hijo, por supuesto que los voy a apoyar, pero no me puedo involucrar más que eso”.

“Trato de mantenerme un poco al margen, por supuesto que yo tengo una relación con mis dos papás, los amo con toda mi alma, pero siento que no estoy en un lugar donde no me correspondería hablar de mis papás”, sostuvo.

LA DECISIÓN DE NICO SOLABARRIETA

Según declaró el periodista Sergio Marabolí durante el programa de espectáculos “Sígueme”, de TV+, la relación padre e hijo habría cambiado luego de la separación de los rostros del espectáculo.

“Efectivamente hay un distanciamiento entre Nicolás y Fernando, y según lo que me cuentan del entorno de Fernando, él está sentido por las declaraciones de Ivette”, comentó el comunicador.

Sobre la misma línea, su colega Michael Roldán ahondó sobre la supuesta determinación del exfutbolista. “Le preguntan a Nicolás Solabarrieta sobre la relación con su familia. Y dice algo bien interesante: ‘Con mi mamá está muy bien, la amo. Sobre mi papá prefiero no hablar. Hablar de los problemas con mis papás es algo que prefiero dejar en la privacidad’”, reveló.

“Con esta frase se empiezan a destapar las interrogantes. Se empieza a comentar que al parecer en este quiebre Nicolás sí habría tenido que tomar bando y habría optado por el bando de la mamá”, sentenció Roldán.