Nicolás Solabarrieta abordó la dolorosa separación de sus padres: “Los voy a apoyar, pero…”

En abril de este año, el mundo del espectáculo tembló tras conocerse el quiebre matrimonial entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, luego de veinte años. Ahora, Nicolás Solabarrieta, fruto de la relación de los rostros de televisión, entregó su impresión respecto a la separación de sus padres.

En conversación con AR13, el exfutbolista, quien recientemente se incorporó al reality “Ganar o servir”, entregó su versión y postura frente a la decisión.

“Mira, yo en ese sentido trato de mantenerme un poco al margen, por supuesto que yo tengo una relación con mis dos papás, los amo con toda mi alma, pero siento que no estoy en un lugar donde no me correspondería hablar de mis papás”, sostuvo.

Sin embargo, argumentó que su separación debe ser abordada solo por las partes involucradas. “Tienen que resolverlo entre ellos, son dos personas adultas y yo desde la posición de hijo por supuesto que los voy a apoyar, pero no me puedo involucrar más que eso”, sentenció.

Cabe recordar que Solabarrieta, junto con su pareja Valentina Torres, alias “Guarén”, ingresaron a “Ganar o Servir”, el reality de Canal 13. Allí, los exTierra Brava se mantendrán en equipos separados: “Guarén” conformará el equipo amarillo “Resistencia”, mientras que Solabarrieta formará parte del equipo verde: “Soberanos”.