Subsecretario de Pesca enfrenta a diputados y niega “mala fe” en cifras erróneas

Este martes sesionó la comisión mixta encargada de resolver las diferencias del proyecto que regula el fraccionamiento pesquero y destacó la presencia del subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien rompió el silencio que mantuvo desde el pasado jueves, cuando el ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoció que había entregado datos erróneos.



Ante los miembros de la comisión mixta, Salas presentó las cifras actualizadas y destacó la importancia de la transparencia en la tramitación del proyecto.



“Lejos de haber mala fe en esta materia, esto es claramente un error de forma y no le corresponde a otra autoridad asumir responsabilidad en esta materia sino a mí como subsecretario de Pesca”, dijo.



Además, indicó que “la extracción efectiva que aparece en la plataforma del Sernapesca, que es asequible a cualquiera, no solo a ustedes como senadores, sino que a cualquier ciudadano, muestra que el consumo preliminar que está informado en el 2024 es del 93.2%”.



“Digo consumo preliminar, porque siempre esta información de desembarque después se contrasta con la información de aduanas, con la información del Servicio de Impuestos Internos, con otras informaciones para poder generar lo que se llama anuario estadístico de pesca que se entrega pesquería a pesquería cada año”, precisó Salas.



Cabe recordar que la semana pasada, la autoridad indicó que el sector industrial -el año pasado- había consumido solo el 61%. Posteriormente, la comisión mixta aprobó rebajar la cuota de los industriales a un 48% y dejó la de artesanales en 52%.



Posteriormente, la empresa de la Región del Biobío, PacificBlu, informó su cierre de la compañía para el año 2026. Para darle viabilidad política al proyecto, el ministro de Economía solicitó repetir la votación en la comisión, para lo cual se requiere la unanimidad de la comisión.



Sin embargo, parlamentarios de oficialismo y oposición se negaron a la medida. “Nosotros no estamos en condiciones de exigirlo ni mucho menos, porque es una facultad de ustedes, esto está en parte motivado por una cifra equivocada que planteamos de nuestro lado. Así que, humildemente, nuestro llamado es ya sea repitiendo la votación o de otras maneras que podamos identificar, ojalá podamos encontrar una solución a estos dos temas muy importantes para esta ley”, dijo Grau a los legisladores refiriéndose a la cuota de la merluza y al rechazo a la licitación de la cuota adicional de jurel, de la cual dependía el financiamiento del proyecto.



Ante la solicitud de Grau, el senador Daniel Núñez (PC) aseguró que “yo voté en conciencia el 52% y debidamente informado. Yo tengo asesores, los asesores sacaron los datos de Sernapesca, esos datos son públicos, y en esos datos sabíamos perfectamente cuánto capturaba la industria (…) yo no puedo decir acá que yo voté engañado, que a mí el Ejecutivo me desinformó”.



Agregó que “el Ejecutivo cometió un error, se está haciendo cargo, yo valoro que se venga acá a dar la cara ante esta situación y se exprese el error que se cometió, que no es un detalle, es un error y tiene, por supuesto, consecuencias, pero acá lo relevante es que nosotros hicimos una votación, esa votación permitió establecer un fraccionamiento y yo no veo un motivo válido, porque me estaría contradiciendo, para decir que esto se retraiga”.



Durante esta tarde la comisión resolverá qué pasará con la cuota de la merluza común. La alternativa que planteó, previo a la comisión, el presidente de la instancia, Fidel Espinoza (PS), fue que pedirá la unanimidad “para hacer lo que el ministro señaló ante el país que se iba a hacer, que era tratar de discutir de nuevo el fraccionamiento dada la información errónea que se entregó”.



En caso de no obtener dicha unanimidad, señaló: “Voy a aplicar el uso de mis facultades para votar favorablemente el 95% de texto de la comisión mixta, de las 21 pesquerías que hemos zanjado de manera positiva, y vamos a solicitar que la sala de la Cámara de Diputados del Senado se pronuncie por separado a lo relacionado a la merluza común, para que pueda existir un consenso que dé equilibrio y no permita que haya ninguna familia que quede desempleada”.