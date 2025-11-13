Niño de 11 años muere tras caer desde el piso 16 de un edificio en San Miguel: PDI indaga el caso

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) están llevando adelante las pesquisas por la muerte de un niño de 11 años ocurrida durante la tarde de este miércoles, tras caer desde el piso 16 de un edificio ubicado en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.

La información inicial señala que el menor habría caído hacia un sector interno del recinto, aunque las causas del fatal episodio aún no han sido esclarecidas.

Antecedentes del caso

El comisario Loscar González, perteneciente a la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, detalló que las labores en el lugar fueron desarrolladas junto al Laboratorio de Criminalística Central y el Departamento de Medicina Criminalista Institucional.

“Se tomaron declaraciones de testigos, se realizó un empadronamiento masivo y se levantaron diferentes evidencias, entre éstas, registros audiovisuales que dan cuenta que el hecho ocurre a las 16.49 horas, circunstancias en las que el menor cayó desde el piso 16 a una zona interna del edificio”, precisó, recogió Emol.

El comisario agregó que el equipo especializado continúa con las diligencias necesarias para determinar las circunstancias que desencadenaron la caída del menor.

