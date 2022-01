“No es pa’ hacerme el bonito”: Doctor hizo inesperado rapeo en vivo en “Contigo en la Mañana”

El doctor Eduardo Bronstein en la transmisión de “Contigo en la mañana” de este viernes, se refirió al escándalo protagonizado por pasajera en el Metro de Santiago que se negó a usar mascarilla, de una particular forma.

“Hay gente que no tiene otra posibilidad de movilización. La gente que va en el Metro, muchas veces, va obligatoriamente ahí”, comenzó diciendo a Monserrat Álvarez.

“Lo que vamos a empezar a observar es que personas, por razones que no conocemos, que tienen que ver con su cultura, con su personalidad o alguna patología, ponen en peligro a los demás, independiente de los datos científicos”, explicó.

Y aclaró que “a mí (el video) me dio pena. A mí me gusta mucho la música, y una vez había un cantante sin mascarilla y estaba cantando a todo pulmón en el Metro. Una señora le dijo que se pusiera la mascarilla y hubo una trifulca como la de ahora. En definitiva, el cantante accedió. Yo creo que hay que persuadirla a esta persona, pero no exponer a los demás”.

LA PERFORMANCE

En ese marco, le hizo una inesperada pregunta a Monserrat: “¿Me puedo tomar un minutito para decirte algo?”, y cuando la animadora le dio el visto bueno Bronstein procedió a rapear:

“Si yo estoy aquí, amigo, no es pa’ hacerme el bonito, es pa’ contarte cortito lo que aprendí yo de chico. Lo que brilla no es el oro, me decían en mi casa, lo que vale, lo que falta, lo que avanza es cuidar al que se cansa. Al abuelo, al enfermo, al que no tiene la enseñanza. Por eso yo te pido que uses tu mascarilla. Yo lo digo sin rencilla, se me cayó el carnét, y lo recojo después. Vamos Chile, vamos cabros, que logramos erradicarlo”.

“No todo lo que brilla es oro”, cerró.

La conductora luego de reír con la canción, afirmó: “Todo lo que es música urbana, ah. El rapeado”.

