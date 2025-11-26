Home Nacional "“no hay desaire”: don francisco descarta molestia con kast por no..."

“No hay desaire”: Don Francisco descarta molestia con Kast por no asistir a “Las Caras de la Moneda”

El animador se refirió a la cancelación del tradicional programa de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, debido a que el candidato del Partido Republicano decidió no participar en el espacio.

Leonardo Medina
“No hay desaire”: Don Francisco descarta molestia con Kast por no asistir a “Las Caras de la Moneda”

El animador Mario Kreutzberger (“Don Francisco”) se pronunció este miércoles y habló sobre la cancelación este año del tradicional programa, “Las Caras de la Moneda”, debido a que el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, decidió no participar en el espacio televisivo. 

En diálogo con Radio Cooperativa, el histórico comunicador, quien conduce el famoso programa de Canal 13, indicó que Kast avisó con anticipación a la exseñal católica

A la vez, comentó que él se enteró cuando el estelar ya estaba cancelado. “Ayer me avisaron que no se iba a hacer. Yo me había preparado para varios candidatos, pero esto es totalmente voluntario”, manifestó a la citada emisora.

Descarta un “desaire”

En ese marco, descartó una eventual molestia y mencionó que la decisión del candidato presidencial tiene relación con su postura de rechazar diferentes invitaciones a la televisión. “Por lo que he escuchado, está haciendo otras cosas y no ha ido a varios programas”, dijo. 

En cuanto a la posibilidad de haber realizado el programa solamente con Jeanette Jara, Don Francisco subrayó que en ese caso “no serían las dos caras de la moneda”. 

“Esto es voluntario. Si no están las dos caras, no se puede hacer. Yo siempre he tratado de ser equilibrado; para mí, no hay desaire”, sostuvo.

Leonardo Medina
