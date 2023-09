“No me siento preso, me siento con vacaciones pagadas”: imputado por ataque a enfermera habla desde la cárcel

El autor confeso del ataque a apuñaladas a la enfermera Pola Álvarez, habló desde la cárcel de Puente Alto.

Enrique Hanson, quien afirma que su esposa Patricia Henríquez no es la autora intelectual de este homicidio frustrado, habló con T13. Sin embargo, aparentemente, la enfermera era hostigada por su colega Henríquez, quien habría enviado a su esposo a apuñalarla.

Sin embargo, Hanson insiste en que su primera intención era dialogar con Pola Álvarez.

“Yo me presenté como el esposo de Patricia y ella dijo que yo no tenía nada que hacer ahí y me empezó a insultar”, aseguró el imputado.

Respecto a su violento ataque, afirmó: “Puede ser por el tema del descontrol de la ira. Yo manejo un cuadro de agresión de larga data”.

Al ser consultado por las armas que llevaba, afirmó: “Yo siempre porto un bastón o una pistola de gas, y también un cuchillo como defensa personal”.

También afirmó estar arrepentido. “Estoy arrepentido y el día de mañana tengo que ser tratado por trastorno de depresión y control de ira”, agregó.

Además, compartió una particular afirmación: “Si usted me dijera que la pena va a ser de 10 años, estaría conforme, estaría tranquilo puesto que no me siento preso, me siento con vacaciones pagadas, como si estuviera en la playa”.

El juicio oral será en marzo de 2024. En tanto, Hanson como Patricia Henríquez se encuentran en prisión preventiva.