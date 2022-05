Nueva rectora de la Universidad de Chile afirmó que mantiene “su compromiso” con la inclusión y la equidad

Su compromiso con la educación pública, su “orgullo” por llegar en medio del proceso constituyente y la voluntad de poner la universidad “como un todo” para los estudiantes fueron algunos de los temas que reforzó Rosa Devés tras ser escogida como rectora de la Universidad de Chile.



La doctora en Bioquímica concedió su primer punto de prensa luego de ganar en primera vuelta las elecciones de este jueves, donde se impuso a los profesores Sergio Lavandero (químico farmacéutico y doctor en Bioquímica), Kemy Oyarzún (licenciada en Humanidades y doctora en Filosofía) y Pablo Oryarzún (filósofo, ensayista, traductor y crítico).



La académica asumirá hasta el 2026 y sucederá en el cargo a Ennio Vivaldi, quien fue elegido el 2014 y estuvo dos periodos a la cabeza de la Casa de Bello.



Consultada sobre lo que implica asumir el cargo con el telón de la Convención Constitucional, Devés afirmó que se trata de “un honor y una responsabilidad especial. Voy a estar a la cabeza de esta institución, que ha construido país desde su creación. Este momento, en que Chile se piensa de manera paritaria en la Constitución, y que pone en marcha principios compartidos muy importantemente, en el ámbito de la educación también”.



“La Universidad de Chile está para eso, es de Chile, especialmente de este Chile que de alguna manera -se piensa como- nace, renace. Y para nosotros es un orgullo estar siendo parte de ese proceso”, añadió.



Entre sus lineamientos como nueva máxima autoridad de la casa de estudios, la docente afirmó que mantiene “su compromiso” con la inclusión y la equidad, recordando cuando en su paso como prorrectora se creó el programa especial de ingreso.



“Estaba especialmente dirigido de estudiantes que provinieran de la educación media estatal, y que siendo excelentes estudiantes, no tenían la preparación académica para alcanzar los puntajes que esta universidad exigía. Solamente ese programa generó cambios, transformaciones importantes en la universidad, que debió disponerse a no solo acoger y empoderar a los estudiantes, también generar espacios de encuentro de una docencia y educación más integral”, rememoró.



La académica de la Facultad de Medicina explicó que “esa es una línea que por supuesto, es fundamental. Yo creo que voy a ser una rectora educadora. Tengo eso muy en el alma. He aprendido mucho, de los profesores, las profesoras, las escuelas públicas de este país”.



Afirmó que la Universidad de Chile “ha sido un lugar donde no solamente hemos entregado conocimiento, sino que hemos aprendido mucho. Y a alguien le parecerá que para ser rector de la Universidad de Chile uno no va a la escuela pública. Y uno va a la escuela pública”.



“Nuestro compromiso es fuerte con la educación, con el desarrollo de las pedagogías, con ampliar aquello en la Universidad de Chile”, recalcó.



Por otro lado, apuntó también a “la voluntad de poner la universidad completa a los y las estudiantes que ingresen. Que no entren a una parte, que entren a la Universidad de Chile como un todo. Y eso requiere de cambios y de mayor integración entre las facultades. Ese es un anhelo importante”.



Finalmente, afirmó que “un desafío país es el fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles. Nos parece un gran avance, y un gran logro, que tengamos principios que estén acordados a nivel Constitución, principios por los que nosotros mismos hemos luchado: la equidad, la inclusión, la igualdad de género, la educación no sexista”.



“Pensamos que es un gran paso, y en ese sentido comprometernos. Una cosa es declarar los principios, y otra cosa es vivir los principios. Y en ese sentido, tenemos todos un rol importante. Así como tenemos que aportar a los desafíos que nos plantean estos nuevos acuerdos en el país, también tenemos que dar ejemplo de como esos valores declarados, esos principios, se encarnan en nuestra vida institucional. Y eso es un trabajo permanente”, cerró.