Oficialismo responde a Piñera: “No puede venir a dar cátedras de lo que no hizo en su mandato”

El oficialismo reaccionó a los dichos del expresidente Sebastián Piñera, quien desde Argentina aseguró que vivió “un Golpe de Estado no tradicional” para el estallido social.



El jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, sostuvo que “el expresidente Piñera no puede venir a dar cátedras de lo que no hizo en su mandato. Piñera tuvo un gobierno desastroso, llevó al país al borde de una crisis institucional. Entregó a Chile asolado por la delincuencia, con una crisis en la salud y una economía estancada. Su mayor contribución a Chile sería guardar silencio”.



“Debe asumir su responsabilidad en el mal manejo que contribuyó a acrecentar la crisis. Cuando se requería buscar salidas de diálogo, Piñera optaba por declararle la guerra a la gente, apagando el fuego con bencina. Por suerte el Ejército no siguió al expresidente Piñera, porque si no hubiéramos tenido una masacre”, agregó.



Por su parte, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC) dijo que “terminó su mandato, el Estado de derecho perduró, de hecho todos los conflictos y la crisis política que se vivió tuvieron una respuesta por la vía institucional. Eso tenemos que valorarlo como país, porque nuestro país ha ido aprendiendo que frente a las diferencias y frente a las demandas sociales haya capacidad de responder institucionalmente sin alterar el Estado de derecho”.



También desde el PS, Daniel Melo, sostuvo que los dichos de Piñera “están fuera de la realidad, ya que él terminó su mandato de gobierno, por lo que mal podría haber ocurrido un Golpe de Estado como él describe, eso solo está en su imaginación. Los socialistas condenamos siempre los hechos de violencia durante el estallido, de la misma forma que la violación a los derechos humanos que ocurrieron bajo su gobierno”.



Mientras que el presidente del Partido Acción Humanista, Tomás Hirsch, manifestó que las declaraciones de Piñera “son tan desubicadas y fuera de la realidad como cuando, en aquella época, declaró que ‘estamos en guerra’. Coincido con el expresidente en que la violencia es un cáncer. Efectivamente, la violencia que él ejerció contra el pueblo, dejando a cientos de personas con daño ocular, dos de ellos ciegos por el resto de su vida, habla de la violencia brutal que hubo durante su gobierno, violando los derechos humanos”.



Desde el Partido Comunista la respuesta vino por parte del miembro de la comisión política, Marcos Barraza, quien apuntó que “el expresidente Piñera insiste en vestirse con ropajes que no le asientan bien, está tratando de falsear la historia y con ello eludir sus responsabilidades políticas en las graves violaciones a los derechos humanos que vivió Chile con ocasión del estallido social. Previo al estallido, él y otros miembros de su gabinete hacían mofa absurda de las urgencias sociales, a propósito de las desigualdades sociales que vivía y vive Chile”.



Además, el exministro de Desarrollo Social de Michelle Bachelet dijo que “ante la desobediencia civil y la manifestación popular fue una brutal represión en la que intentó instrumentalizar a las Fuerzas Armadas. Hay cuatro informes de organismos internacionales en materia de derechos humanos, que constatan que en Chile hubo una violación masiva de los derechos humanos ninguna de esas vejaciones, crímenes en materia de derechos humanos son justificables y la responsabilidad política recae en el presidente Piñera.



“Lo que intenta es falsear la historia y exculparse de sus responsabilidades políticas”, finalizó Barraza.