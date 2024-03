Oposición pide aprobar RUF antes de autorizar despliegue militar en Maipú

Luego que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, pidiera la presencia militar en su comuna para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país, la oposición cuestionó la medida, tildándola de populista.



Según publicó Emol, si bien este requerimiento fue respaldado por parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano, advirtieron que antes es muy importante aprobar las Reglas del Uso de la Fuerza.



Al respecto, el diputado Cristián Labbé (UDI) sostuvo que “está pidiendo lo que nosotros desde el Parlamento lo venimos pidiendo hace mucho rato. No pueden estar en la calle si es que las reglas del uso de las fuerzas no se aprueban”.



“Era fácil decir que los militares eran violadores de los derechos humanos, que las policías atacaban a los chilenos en las manifestaciones del octubrismo y hoy día estar pidiendo a los militares. Los militares no pueden estar a disposición del Gobierno o de la autoridad política de turno”, remarcó.



“Hoy día los militares son y tienen que siempre estar velando por la seguridad nacional y sobre todo por la soberanía. Y el alcalde hoy día está siendo populista al decir que quiere a los militares en las calles cuando antes no los querían en la calle”, agregó.



También se refirió al tema el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton (RN), quien indicó a Emol que “el Presidente y el Gobierno no han escuchado a la oposición, no han escuchado a la mayoría del país, esperemos que escuchen a los alcaldes de su sector político”.



“Lo que sorprende es que hace un día el Presidente Boric y sus ministros decían que el país estaba mejor que hace dos años, y resulta que ahora un alcalde del Frente Amplio, de Revolución Democrática, pide militares en las calles. ¿No estaba tan bien el país desde hace dos años?”, insistió Longton.



“La verdad es que el país está en la crisis de seguridad más grande desde que se tenga recuerdo. Y si un alcalde del Frente Amplio está pidiendo militares en la calle, es porque la realidad es dramática para los habitantes de Chile”, añadió.



Por lo mismo, el parlamentario llamó al Gobierno a que “no evalúe, que no siga evaluando, que tome la decisión, ya se reunió con el Cosena, ya tuvo todas las reuniones habidas y por haber”.



“Es hora que tome una decisión y que los militares complementen la labor de las policías en las calles, para efectos de poder tener elementos disuasivos mayores de los que tenemos hoy día, porque lo que está faltando principalmente es presencia en las calles para poder combatir de mejor manera el crimen organizado”, sostuvo.



El jefe de bancada del Partido Republicano, Stephan Schubert, señaló que “en ciertas comunas de Santiago tenemos alcaldes que demuestran que el octubrismo está derrotado. Ellos fueron aquellos que propiciaron esas movilizaciones, que tendrían un poder alto violento, que no condenaron, saltarse el torniquete, no militarizar. Y hoy día son ellos los que están llamando a que el Ejército venga en rescate”.



“Y eso responde a que el Estado, y en particular ahora este Gobierno, no ha sido capaz de detener esta alza de la violencia”, dijo.



“Yo creo que antes de llamar a las Fuerzas Armadas es impensable proveerles de las reglas de uso de las fuerzas, donde se establezca con claridad cuáles son sus facultades y cuándo ellos pueden desenfundar y utilizar sus armas”, explicó el diputado.



“Mientras eso no esté claro, creo que no tiene ningún sentido enviar a las Fuerzas Armadas. Estamos ante una situación crítica, creo que tenemos que ponernos creativos también y colaborar todos, y el llamado que hace el alcalde oficialista responde a una realidad que lo tiene sobrepasado y que nos lleva incluso a contrariar el discurso que ellos han sostenido hasta este momento”, finalizó Schubert.